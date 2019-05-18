«Бавария» отставала на 9 очков, не усиливалась, но снова выиграла Бундеслигу. Это седьмое подряд чемпионство!

• К последнему туру «Бавария» пришла с запасом в два очка от «Боруссии». Расклады очевидные: Дортмунд выиграет титул только при двух условиях – своей победе в Менхенгладбахе и поражении мюнхенцев дома от «Айнтрахта». Интересно, что и «Боруссия» М, и «Айнтрахт» при этом бились за зону Лиги чемпионов. «Я буду спать абсолютно спокойно всю неделю», – заверил Ули Хенесс на прошлых выходных, высказав полную уверенность в победе «Баварии». Вопросов не возникло вообще: 5:1 над «Айнтрахтом» . Полуфиналиста ЛЕ недавно избили в Леверкузене (1:6), теперь он попал на чужой праздник, где прощались с легендами и праздновали чемпионство.

• «Бавария» выиграла семь подряд чемпионских трофеев . Сейчас Бундеслига хоть иногда и дарит замысловатые сюжеты, но не блещет ни чемпионской интригой, ни разнообразием триумфаторов. Времена, когда «золото» брали «Штутгарт», «Вольфсбург» и «Вердер», кажется, ушли далеко в прошлое. Навязать борьбу могут «Боруссия» Д и «Лейпциг», но редко когда они это делают почти до финиша.

• Завоеванный титул – 29-й для «Баварии» , этот рекорд для Германии продлится еще очень долго, поскольку ближайший преследователь по этому показателю – «Нюрнберг», а чемпионств у него всего девять. У «Боруссии» еще на одно меньше.