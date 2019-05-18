«Бавария» отставала на 9 очков, не усиливалась, но снова выиграла Бундеслигу. Это седьмое подряд чемпионство!
• После прошлого сезона руководство «Баварии» решилось на перестановку: Юппа Хайнкеса убрали, а позвали Нико Ковача, который сенсационно грохнул мюнхенцев во главе «Айнтрахта» в финале Кубка. Начинать и заканчивать сезон в «Баварии» Ковачу предстояло матчами именно против «Айнтрахта». В Суперкубке никакой интриги не было – 5:0, сегодня тоже – 5:1. Впрочем, полноценно завершать сезон «Баварии» предстоит все-таки в следующие выходные – матчем против «Лейпцига» в финале Кубка, но игра с клубом из Франкфурта стала последней в лиге.
• «Бавария» вообще не тратилась на трансферы прошлым летом, подписав лишь бесплатного Леона Горетцку. Единственное приобретение за деньги состоялось зимой, когда десять миллионов выложили за юного канадца Альфонсо Дэвиса. Тот уже успел положить гол «Майнцу». Впрочем, руководство клуба обещает широкомасштабную селекцию к следующему сезону. 115 миллионов уже потрачено на крайних защитников – французов Эрнандеса и Павара, будет и еще несколько громких приобретений.
• В первых четырех турах чемпионата «Бавария» не теряла очков, а потом из следующих восьми матчей выиграла лишь два. Особое потрясение у болельщиков вызвал проигрыш «Боруссии» М со счетом 0:3 у себя дома, да и потеря очков в матче с на тот момент аутсайдером-«Фортуной» (3:3) была катастрофической. Главное же – поражение от прямого конкурента («Боруссии» Д), так что по итогам 12 туров «Бавария» откатилась на девять очков от дортмундцев.
• «Я боец. Фразы «белый флаг» нет в моем словаре», – Ковач держался как мог, пока СМИ дружно подыскивали ему замену в «Баварии» уже осенью. Пока ходили слухи о Венгере и даже об очередном возвращении Хайнкеса, Ковач и команда принялись работать. Они вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов и в последующих 14 матчах Бундеслиги лишь однажды (!) потеряли очки. «Боруссия» же задергалась, и ее нагнали уже в самом начале марта.
• Мечты о чемпионской интриге «Бавария», казалось, безжалостно уничтожила в очном матче, разбив «Боруссию» 5:0. За четыре тура до конца дортмундцы опозорились в рурском дерби (2:4), ответный жест «Баварии» был великодушным – она чудом не проиграла аутсайдеру «Нюрнбергу». Но следующая осечка «Боруссии» стоила ей дорого – «Бавария» убежала на четыре очка вперед. Мюнхенцы могли отпраздновать чемпионство в прошлые выходные и даже забили гол «Лейпцигу», но из-за VAR он был отменен, причем реакция руководителей клуба была противоположной: Ковач согласился с отменой, а президент Хенесс назвал решение «анекдотом года».
• К последнему туру «Бавария» пришла с запасом в два очка от «Боруссии». Расклады очевидные: Дортмунд выиграет титул только при двух условиях – своей победе в Менхенгладбахе и поражении мюнхенцев дома от «Айнтрахта». Интересно, что и «Боруссия» М, и «Айнтрахт» при этом бились за зону Лиги чемпионов. «Я буду спать абсолютно спокойно всю неделю», – заверил Ули Хенесс на прошлых выходных, высказав полную уверенность в победе «Баварии». Вопросов не возникло вообще: 5:1 над «Айнтрахтом». Полуфиналиста ЛЕ недавно избили в Леверкузене (1:6), теперь он попал на чужой праздник, где прощались с легендами и праздновали чемпионство.
• «Бавария» выиграла семь подряд чемпионских трофеев. Сейчас Бундеслига хоть иногда и дарит замысловатые сюжеты, но не блещет ни чемпионской интригой, ни разнообразием триумфаторов. Времена, когда «золото» брали «Штутгарт», «Вольфсбург» и «Вердер», кажется, ушли далеко в прошлое. Навязать борьбу могут «Боруссия» Д и «Лейпциг», но редко когда они это делают почти до финиша.
• Завоеванный титул – 29-й для «Баварии», этот рекорд для Германии продлится еще очень долго, поскольку ближайший преследователь по этому показателю – «Нюрнберг», а чемпионств у него всего девять. У «Боруссии» еще на одно меньше.
• Обязательно нужно сказать о том, что свои последние игры на «Альянц-Арене» провели Роббен и Рибери, а ранее Рафинья. На троих они сыграли за «Баварию» без малого тысячу матчей. Голландец и француз даже забили по голу. По окончании сезона они покинут клуб, остался один матч – финал Кубка против «Лейпцига».
• «Бавария» по основным статистическим показателям выделяется в своем чемпионате больше, чем даже «Ювентус» и «ПСЖ» в своих. Мюнхенцы больше всех забили, чаще всех били по воротам, чаще попадали в створ, у них лучше проценты владения мячом и точности передач, они – самая дисциплинированная команда сезона. Превосходство в цифрах ощущается лучше, чем в Италии или Франции. В статистике по футболистам нет такого перекоса, но лучший бомбардир, ожидаемо, – Роберт Левандовски, он же – самый бьющий игрок чемпионата.
• Что дальше – пока не очень ясно. Немецкая пресса пишет, что у Ковача нет договоренности по новому контракту с боссами «Баварии» и даже два титула (чемпионство и Кубок, если он будет) ситуацию могут не спасти. Во время сезона постоянно случались недопонимания с игроками, не обходилось и без конфликтов, доходило даже до откровенного игнорирования, например, Франком Рибери. Впрочем, Штефан Эффенберг в одной из своих колонок раскритиковал руководство за отсутствие поддержки тренеру, но будущее по-прежнему туманно. Вероятно, с трофеями в руках Хенессу и Румменигге будет немного проще принять верное решение.
Короткой строкой об итогах сезона в Бундеслиге:
- «Бавария», «Боруссия» Д, «Лейпциг» и «Байер» сыграют в Лиге чемпионов
- «Боруссия» М, «Вольфсбург» и «Айнтрахт» – в Лиге Европы.
- Бундеслигу покидают «Нюрнберг» и «Ганновер», их заменит «Кельн», а также лучшая команда из пары «Падерборн» и «Унион»
- «Штутгарт» сыграет в стыковых матчах за право остаться в элитном немецком дивизионе.