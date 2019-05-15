Грилиш посвятил успех умершей бабушке. Его клубу осталась одна победа до АПЛ

В плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» выиграла серию пенальти у «Вест Бромвича». В конце мая команда сыграет на «Уэмбли» финальный матч за выход в АПЛ. Главная персона на поле – полузащитник Джек Грилиш. Год назад он проигрывал «Фулхэму» в финале Чемпионшипа, но теперь другие расклады.

Да, это тот самый Грилиш, которого бил фанат «Бирмингема» (эту дичь мы рассказывали здесь). В этом сезоне Джек забил за «Астон Виллу» шесть голов и отдал семь голевых передач. Год назад он мог уйти в «Тоттенхэм». Переговоры сорвались, но к ним вернутся летом.

Для «Астон Виллы» Грилиш значит больше, чем просто молодой лидер. 23-летний игрок принадлежит команде с 2001 года, когда впервые пришел в академию «Виллы». За это время он только раз уходил в аренду, а все остальное время отдает клубу. Семья тоже поддерживает.