Грилиш посвятил успех умершей бабушке. Его клубу осталась одна победа до АПЛ
В плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» выиграла серию пенальти у «Вест Бромвича». В конце мая команда сыграет на «Уэмбли» финальный матч за выход в АПЛ. Главная персона на поле – полузащитник Джек Грилиш. Год назад он проигрывал «Фулхэму» в финале Чемпионшипа, но теперь другие расклады.
Да, это тот самый Грилиш, которого бил фанат «Бирмингема» (эту дичь мы рассказывали здесь). В этом сезоне Джек забил за «Астон Виллу» шесть голов и отдал семь голевых передач. Год назад он мог уйти в «Тоттенхэм». Переговоры сорвались, но к ним вернутся летом.
Для «Астон Виллы» Грилиш значит больше, чем просто молодой лидер. 23-летний игрок принадлежит команде с 2001 года, когда впервые пришел в академию «Виллы». За это время он только раз уходил в аренду, а все остальное время отдает клубу. Семья тоже поддерживает.
На матчи «Астон Виллы» регулярно приходила бабушка Грилиша вместе с его отцом. Первый гол в сезоне он сразу посвятил ей. Дальше произошли плохие события – Джек получил травму, а бабушка скончалась. Для Грилиша это стало большим горем, но он его пережил.
Грилиш вернулся и помог команде выйти в плей-офф, где получил капитанскую повязку. Тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал, как разговором мотивировал лидера: «Люди говорили, что он был очень расслаблен, и он признался, что это правда. Он знает, как плохо было проигрывать в финале, но он также хочет стать лучше в этом году».
Во всех последних матчах Грилиш вдохновлялся бабушкой. Он уже объяснил всю ситуацию и собственные эмоции: «Я буду самым семейным человеком из всех, кого вы встретите. Моя Нэн умерла, и это разбило сердце моему отцу. В матчах я носил под рубашкой сообщение: «Покойся с миром, Нэн».
В этом году он постарается выиграть финал ради нее. Соперником будет кто-то из пары «Лидса» и «Дерби».