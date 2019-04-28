«Лидс» специально пропустил гол от «Астон Виллы». Команду попросил Бьелса

Для «Лидса» матч с «Астон Виллой» был важен. Победа оставляла команде хотя бы теоретический шанс на прямое попадание в АПЛ. Итог – ничья 1:1, а в АПЛ отправляются «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед».

В этом матче «Лидс» вел в счете и доминировал по статистике ударов (27:13). Ответный мяч футболисты «Астон Виллы» забивали с сопротивлением одного Янссона.