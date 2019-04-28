«Лидс» специально пропустил гол от «Астон Виллы». Команду попросил Бьелса
Для «Лидса» матч с «Астон Виллой» был важен. Победа оставляла команде хотя бы теоретический шанс на прямое попадание в АПЛ. Итог – ничья 1:1, а в АПЛ отправляются «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед».
В этом матче «Лидс» вел в счете и доминировал по статистике ударов (27:13). Ответный мяч футболисты «Астон Виллы» забивали с сопротивлением одного Янссона.
Смотрите на события вокруг этой истории:
- 72-я минута. Нападающий «Астон Виллы» Джонатан Коджиа получил травму. Арбитр не остановил матч, но некоторые футболисты «Виллы» бросили играть. Они обращались к «Лидсу», когда команда проводила голевую атаку.
- Полузащитник «Лидса» Клих забил. Вместо радости в него полетел дикий напор от игроков «Астон Виллы». Завязалась потасовка между игроками. Эль-Гази получил красную карточку, Бэмфорд и Хурихен отделались желтыми.
- Бьелса в этот момент спорил с Джоном Терри. Тот теперь работает одним из тренеров «Астон Виллы». Они обменивались жестами и громко кричали. Пауза в игре продолжалась пять минут. Потом «Астон Вилла» разыграла мяч и сразу забила.
Твиттер «Астон Виллы» описал эти события одним твитом. Заканчивается он словами про хаос.
Тренер «Астон Виллы» Дин Смит все объяснил уже после матча: «Клих только что извинился. Мы благодарим «Лидс» и Бьелсу за то, что они дали нам возможность исправить ситуацию. Я спросил Бьелсу, и он ответил, что согласен. Я думаю, что они все согласились. Он извинялся за то, что случилось. Я сказал: «Ну, тогда вы должны позволить нам забить».
Теперь команды могут пересечься уже в плей-офф за выход в АПЛ. В основном сезоне Чемпионшипа им осталось сыграть по одному матчу.