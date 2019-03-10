Игрок «Астон Виллы» получил удар от фаната «Бирмингема». А потом забил победный гол
Запоминающаяся история из Чемпионшипа. Там прошел 36-й тур, в последнем матче которого сражались середняки – «Бирмингем» принимал «Астон Виллу». Обоим клубам нелегко рассчитывать на место в плей-офф, чтобы попытаться выйти в АПЛ, но выходя на матч они думали совсем не об этом. Игру ждали, потому что это старинное дерби.
Первое такое дерби состоялось аж 140 лет назад! Всего таких матчей до сегодняшнего дня прошло 125: «Астон Вилла» выиграла 55, «Бирмингем» – 38, еще 32 завершились вничью.
Редко, когда принципиальное дерби, которым во все времена являлось бирмингемское, обходится без фанатских стычек. Гораздо хуже, когда это касается игроков, что и произошло сегодня на стадионе «Бирмингема». Фанат хозяев выскочил на поле и со спины нанес удар в шею полузащитнику «Астон Виллы» Джеку Грилишу.
Видео взято с официального канала Sky Sports
Болельщика скрутили, игра продолжилась, а Грилиш выбрал самый прекрасный способ мести – он взял и забил победный гол. Его точный удар на 67-й минуте принес победу «Астон Вилле» – 1:0.
Грилиш – фанат «Астон Виллы» едва ли не с рождения, он занимается в клубе с шести лет. На сезон Грилиш был отдан в аренду «Ноттс Каунти» в начале карьеры, а теперь носит футболку с десятым номером. Известно, что за этим парнем серьезно следит «Тоттенхэм», который уже готов заплатить более 20 миллионов фунтов.
Наверняка не зря, уж очень классно он забивает (на видео с 5:50):
Видео взято с официального канала «Астон Виллы»
А еще интересно, что прапрадед Грилиша – Билли Гаррати – выиграл с «Астон Виллой» Кубок Англии. Произошло это в 1905 году.