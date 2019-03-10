Игрок «Астон Виллы» получил удар от фаната «Бирмингема». А потом забил победный гол

Запоминающаяся история из Чемпионшипа. Там прошел 36-й тур, в последнем матче которого сражались середняки – «Бирмингем» принимал «Астон Виллу». Обоим клубам нелегко рассчитывать на место в плей-офф, чтобы попытаться выйти в АПЛ, но выходя на матч они думали совсем не об этом. Игру ждали, потому что это старинное дерби.



Первое такое дерби состоялось аж 140 лет назад! Всего таких матчей до сегодняшнего дня прошло 125: «Астон Вилла» выиграла 55, «Бирмингем» – 38, еще 32 завершились вничью.



Редко, когда принципиальное дерби, которым во все времена являлось бирмингемское, обходится без фанатских стычек. Гораздо хуже, когда это касается игроков, что и произошло сегодня на стадионе «Бирмингема». Фанат хозяев выскочил на поле и со спины нанес удар в шею полузащитнику «Астон Виллы» Джеку Грилишу.