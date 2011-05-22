Бирмингем Сити

Бирмингем
Birmingham City
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Сайт
https://www.bcfc.com/
Страна
Англия
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Сэнт Эндрюс
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
0
Бен Фостер Б. Фостер 		Вра 39 38 0 0 3 0
0
Стефен Карр С. Карр 		Защ 45 38 0 0 3 0
0
Роджер Джонсон Р. Джонсон 		Защ 39 38 2 1 5 0
0
Лиам Риджуэлл Л. Риджуэлл 		Защ 37 36 4 0 6 1
0
Барри Фергюсон Б. Фергюсон 		Пол 44 35 0 0 1 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Уиган Атлетик
38 9 15 14 40:61 42
17
Вулверхэмптон
38 11 7 20 46:66 40
18
Бирмингем Сити
38 8 15 15 37:58 39
19
Блэкпул
38 10 9 19 55:78 39
20
Вест Хэм
38 7 12 19 43:70 33
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Результаты
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бирмингем Сити
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
38 тур
Тоттенхэм
2
Бирмингем Сити
1
Англия. Премьер-Лига , 38 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Бирмингем Сити
0 : 2
Фулхэм
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
37 тур
Бирмингем Сити
0
Фулхэм
2
Англия. Премьер-Лига , 37 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Ньюкасл
2 : 1
Бирмингем Сити
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
36 тур
Ньюкасл
2
Бирмингем Сити
1
Англия. Премьер-Лига , 36 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 14:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Вулверхэмптон
01.05.2011 01 мая 2011 вс 14:00
35 тур
Бирмингем Сити
1
Вулверхэмптон
1
Англия. Премьер-Лига , 35 тур
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
Ливерпуль
5 : 0
Бирмингем Сити
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
34 тур
Ливерпуль
5
Бирмингем Сити
0
Англия. Премьер-Лига , 34 тур
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