Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
0Бен Фостер Б. Фостер
|Вра
|39
|38
|0
|0
|3
|0
|
0Стефен Карр С. Карр
|Защ
|45
|38
|0
|0
|3
|0
|
0Роджер Джонсон Р. Джонсон
|Защ
|39
|38
|2
|1
|5
|0
|
0Лиам Риджуэлл Л. Риджуэлл
|Защ
|37
|36
|4
|0
|6
|1
|
0Барри Фергюсон Б. Фергюсон
|Пол
|44
|35
|0
|0
|1
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|9
|15
|14
|40:61
|42
|
17
|38
|11
|7
|20
|46:66
|40
|
18
|38
|8
|15
|15
|37:58
|39
|
19
|38
|10
|9
|19
|55:78
|39
|
20
|38
|7
|12
|19
|43:70
|33
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