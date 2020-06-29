Зачем вообще нужны угловые флажки? Какие флаги запрещены? Почему их обсуждали в кино и мочились в Бирмингеме?

Правила говорят так.

Флаги устанавливаются в каждом углу поля на флагштоках;

Высота – не менее 1,5 м;

Отодвигать его нельзя;

Флаги также можно ставить по обоим концам средней линии (минимум в метре от боковой линии).

Чуть расширено об этом в регламенте РФС:

Рекомендуется иметь гибкий флагшток.

Установка – в закладные стаканы из прочных материалов, но эти стаканы не должны выступать над поверхностью поля.

Оборудование должно быть травмобезопасным.

Для чего нужен флажок – есть несколько версий:

• Ориентир для футболистов – благодаря ему видно, где кончается поле . Сложно четко рассмотреть боковую и лицевую линии, тем более в динамике.

• Ориентир для судей – легче увидеть, ушел ли мяч за боковую или за лицевую линию .

• Раньше флажки ставились у центральной линии. Считалось, что так проще определить офсайд, но затем от этого отказались, хотя по правилам их установка все равно допустима.