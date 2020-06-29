- Футбол
- кино
- Маркус Тюрам
- Бирмингем
- Боруссия М
Зачем вообще нужны угловые флажки? Какие флаги запрещены? Почему их обсуждали в кино и мочились в Бирмингеме?
Правила говорят так.
- Флаги устанавливаются в каждом углу поля на флагштоках;
- Высота – не менее 1,5 м;
- Отодвигать его нельзя;
- Флаги также можно ставить по обоим концам средней линии (минимум в метре от боковой линии).
Чуть расширено об этом в регламенте РФС:
- Рекомендуется иметь гибкий флагшток.
- Установка – в закладные стаканы из прочных материалов, но эти стаканы не должны выступать над поверхностью поля.
- Оборудование должно быть травмобезопасным.
Для чего нужен флажок – есть несколько версий:
• Ориентир для футболистов – благодаря ему видно, где кончается поле. Сложно четко рассмотреть боковую и лицевую линии, тем более в динамике.
• Ориентир для судей – легче увидеть, ушел ли мяч за боковую или за лицевую линию.
• Раньше флажки ставились у центральной линии. Считалось, что так проще определить офсайд, но затем от этого отказались, хотя по правилам их установка все равно допустима.
По изображению отдельные правила. Никакой рекламы – как и на воротах или сетках. Притом «воспроизведение – реальное или виртуальное – представительских логотипов или эмблем ФИФА, конфедераций, национальных футбольных ассоциаций, соревнований, клубов или других организаций запрещено на флагштоках во время матча. Они разрешены на флагах, прикрепленных к флагштокам».
В Англии был миф, что все клубы должны крепить прямоугольные флажки, и только бывшие победители Кубка могли вешать треугольные. В правилах английской футбольной Ассоциации такого пункта нет. Но о нем говорят даже в кино.
В фильме «Город близнецов» есть сцена, когда два брата обсуждают треугольные флаги и вспоминают футбол: у «Кардиффа» он есть, потому что клуб побеждал в Кубке Англии, а у «Суонси» – ни такого флага, ни побед. Режиссер фильма Кевин Аллен рассказал, откуда взял эту историю. Он общался с двумя фанатами из Суонси, которые, по его словам, знали любые мелочи. «Я понятия не имел, что такого правила у Ассоциации официально не было».
Когда Брендан Роджерс возглавил «Ливерпуль», он хотел вернуть треугольные флаги на «Энфилд», но они не прижились. Как и сам Роджерс.
Упоминания о флагах есть в старых футбольных правилах. От 1862 года: два флажка ставятся на линии ворот по бокам от каждой из штанг на расстоянии в четыре ярда (примерно по 3,5 метра). В правилах 1863-го было написано, что поле по длине и ширине должно быть отмечено флажками. Хотя неизвестно, привычные ли это нам флажки, потому что угловой удар был введен только девятью годами позже.
Сейчас с угловым флажком игроки нередко празднуют забитые голы – танцуют, боксируют, иногда вырывают.
А бывает, что сносят в подкате.
Иногда потом сами чинят.
Иногда этим занимаются судьи.
Есть даже такое.
На фото выше – Маркус Тюрам, и он часто так празднует голы. Однажды агроном «Аугсбурга» после матча сам выдернул и забрал флаг, зная, что Тюрам захочет отметить с ним победу. Тогда одноклубник Тюрама принес флаг с другого конца поля. Все закончилось хорошо: они позвали агронома и попраздновали вместе.
В 1990-х произошла другая история – флажками снимали проклятие.
Легенда такая: в начале прошлого века руководство «Бирмингема» определило место для строительства стадиона и прогнало оттуда цыганский табор. Цыгане наслали проклятие: без значимых побед в следующие 100 лет. Громких успехов и правда почти не было – за это время «Бирмингем» лишь однажды выиграл Кубок лиги и дважды проиграл в финале Кубка Англии.
В 1993-м клуб возглавил Барри Фрай и выиграл два матчах из первых трех, а потом выдал серию из 15 игр без побед. «Нам сказали, чтобы снять проклятие, надо помочиться на каждый из четырех угловых флажков, – рассказывал Фрай. – Вообще, я не суеверен, но после трех месяцев без побед был готов пойти на что угодно. Я пошел и сделал это, хотя было не так уж просто».
После этого «Бирмингем» выиграл семь матчей из десяти, а проиграл всего однажды.