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#Футбол #кино #Боруссия М #Маркус Тюрам #Бирмингем

Зачем вообще нужны угловые флажки? Какие флаги запрещены? Почему их обсуждали в кино и мочились в Бирмингеме?

29 июня, 14:26
Михаил Морозов

imago sportfotodienst / Global Look Press

Правила говорят так.

  • Флаги устанавливаются в каждом углу поля на флагштоках;
  • Высота – не менее 1,5 м;
  • Отодвигать его нельзя;
  • Флаги также можно ставить по обоим концам средней линии (минимум в метре от боковой линии).

Чуть расширено об этом в регламенте РФС:

  • Рекомендуется иметь гибкий флагшток.
  • Установка – в закладные стаканы из прочных материалов, но эти стаканы не должны выступать над поверхностью поля.
  • Оборудование должно быть травмобезопасным.

Для чего нужен флажок – есть несколько версий:

• Ориентир для футболистов – благодаря ему видно, где кончается поле. Сложно четко рассмотреть боковую и лицевую линии, тем более в динамике.

• Ориентир для судей – легче увидеть, ушел ли мяч за боковую или за лицевую линию.

• Раньше флажки ставились у центральной линии. Считалось, что так проще определить офсайд, но затем от этого отказались, хотя по правилам их установка все равно допустима.

www.imago-images.de / Global Look Press

По изображению отдельные правила. Никакой рекламы – как и на воротах или сетках. Притом «воспроизведение – реальное или виртуальное – представительских логотипов или эмблем ФИФА, конфедераций, национальных футбольных ассоциаций, соревнований, клубов или других организаций запрещено на флагштоках во время матча. Они разрешены на флагах, прикрепленных к флагштокам».

В Англии был миф, что все клубы должны крепить прямоугольные флажки, и только бывшие победители Кубка могли вешать треугольные. В правилах английской футбольной Ассоциации такого пункта нет. Но о нем говорят даже в кино.

В фильме «Город близнецов» есть сцена, когда два брата обсуждают треугольные флаги и вспоминают футбол: у «Кардиффа» он есть, потому что клуб побеждал в Кубке Англии, а у «Суонси» – ни такого флага, ни побед. Режиссер фильма Кевин Аллен рассказал, откуда взял эту историю. Он общался с двумя фанатами из Суонси, которые, по его словам, знали любые мелочи. «Я понятия не имел, что такого правила у Ассоциации официально не было».

Когда Брендан Роджерс возглавил «Ливерпуль», он хотел вернуть треугольные флаги на «Энфилд», но они не прижились. Как и сам Роджерс.

Упоминания о флагах есть в старых футбольных правилах. От 1862 года: два флажка ставятся на линии ворот по бокам от каждой из штанг на расстоянии в четыре ярда (примерно по 3,5 метра). В правилах 1863-го было написано, что поле по длине и ширине должно быть отмечено флажками. Хотя неизвестно, привычные ли это нам флажки, потому что угловой удар был введен только девятью годами позже.

Сейчас с угловым флажком игроки нередко празднуют забитые голы – танцуют, боксируют, иногда вырывают.

www.imago-images.de / Global Look Press

www.imago-images.de / Global Look Press

SVEN SIMON / Global Look Press

А бывает, что сносят в подкате.

imago sportfotodienst / Global Look Press

Иногда потом сами чинят.

augenklick/firo Sportphoto / Global Look Press

Иногда этим занимаются судьи.

imago sportfotodienst / Global Look Press

Есть даже такое.

dpa / Global Look Press

На фото выше – Маркус Тюрам, и он часто так празднует голы. Однажды агроном «Аугсбурга» после матча сам выдернул и забрал флаг, зная, что Тюрам захочет отметить с ним победу. Тогда одноклубник Тюрама принес флаг с другого конца поля. Все закончилось хорошо: они позвали агронома и попраздновали вместе.

SVEN SIMON / Global Look Press

В 1990-х произошла другая история – флажками снимали проклятие.

Легенда такая: в начале прошлого века руководство «Бирмингема» определило место для строительства стадиона и прогнало оттуда цыганский табор. Цыгане наслали проклятие: без значимых побед в следующие 100 лет. Громких успехов и правда почти не было – за это время «Бирмингем» лишь однажды выиграл Кубок лиги и дважды проиграл в финале Кубка Англии.

В 1993-м клуб возглавил Барри Фрай и выиграл два матчах из первых трех, а потом выдал серию из 15 игр без побед. «Нам сказали, чтобы снять проклятие, надо помочиться на каждый из четырех угловых флажков, – рассказывал Фрай. – Вообще, я не суеверен, но после трех месяцев без побед был готов пойти на что угодно. Я пошел и сделал это, хотя было не так уж просто».

После этого «Бирмингем» выиграл семь матчей из десяти, а проиграл всего однажды.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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