Футбол
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#Футбол

Что такое «усики» на разметке футбольного поля? Зачем они судье? Почему про них редко говорят?

21.11.2019 13:28

С основными линиями и дугами на футбольном поле всем все давно понятно: мы знаем, где линия ворот, где вратарская, где штрафная, где центр поля, что означают полукруги, как обозначается место для угловых ударов.

Но не во всех сводах футбольных правил на разметке есть дополнительные линии, которые мы нередко замечаем во время игр. Например, тут:

Википедия

Но в своде футбольных правил на сайте ФИФА есть вот такие отметки под названием Optional mark:

Скриншот с правил ФИФА

Каждый раз, наблюдая за матчами, мы видим небольшие черточки за линией ворот, которые находятся между воротами и угловым флажком.

dpa / Global Look Press

Причем увидеть ее можно и перед боковой линией. И на том же расстоянии от углового флажка.

SVEN SIMON / Global Look Press

Эти отметки находятся на расстоянии 9,15 м от места для углового удара. Именно на такое расстояние должны отойти игроки соперника при его исполнении.

«Поскольку радиус сектора один метр, то фактически от угла поля получается десять метров. Для визуальной помощи арбитрам, в свое время была сделана разметка, мы называли ее усиками, – рассказывал известный в прошлом судья Сергей Хусаинов. – Чертились они за пределами лицевой линии на расстоянии как раз десяти метров от угла поля, но не касались линии ворот, перпендикулярно ей, что помогало судьям определиться на положенное ли расстояние отошли игроки обороняющейся команды».

В правилах ФИФА написано, что эти дополнительные отметки могут быть нанесены для помощи судьям. Правила УЕФА сообщают, что такие черточки должны быть длиной 24 см и не примыкать к боковой линии или линии ворот, а располагаться от них на расстоянии 12 см.

В целом же, эти отметки не считались обязательными элементами разметки, но теперь редко когда можно увидеть футбольное поле без этих обозначений. Но, как правило, видны всего четыре усика – рядом с линией ворот. Около боковых линий их рисуют не всегда.

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Все фото: augenklick/firo Sportphoto / Global Look Press
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