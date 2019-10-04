Почему вообще Азербайджан и Армения конфликтуют? Объяснение в 5 абзацах

Вот простая и быстрая шпаргалка о том, почему Азербайджан и Армения конфликтуют и что там со статусом Нагорного Карабаха

Армяне и азербайджанцы конфликтуют уже больше ста лет. Всe из-за территории Нагорного Карабаха, которую они не могут поделить. Исторически в этом регионе пересеклись интересы и армян, и азербайджанцев, и тех, кто считал себя частью отдельного государства. Этнические, политические и территориальные разногласия больше ста лет приводят к активному конфликту.

В IV—II вв. до н. э. территория Нагорного Карабаха входила в состав Армянского царства Ервандидов. В начале II века до н. э. регион вошёл в состав Великой Армении, как провинция Арцах. После падения Великой Армении территория Арцаха отошла к вассальной от Персии Кавказской Албании. В период долгого нахождения в составе Армении регион был арменизован .

Согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики, территория, контролируемая НКР, является частью Азербайджана. Приверженность территориальной целостности Азербайджанской Республики упоминается в резолюциях Совета Безопасности ООН и других международных организаций. В марте 2008 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция «Положение на оккупированных территориях Азербайджана», которую поддержали 39 государств-членов ООН. В 2009 году Государственный департамент США в своем ежегодном докладе о соблюдении свободы вероисповедания в мире назвал Карабах «сепаратистским регионом Азербайджана .

Перед распадом СССР ситуация в тех местах обострилась, а в начале девяностых годов конфликт перерос в войну. В результате погибло несколько десятков тысяч человек. В мае 1994 страны подписали мирный договор, но Нагорный Карабах до сих пор остаeтся непризнанным государством. И хотя 99% проживающих там армяне, Азербайджан считает территорию частью своей страны .

Сейчас между странами нет дипломатических отношений. Конфликты и споры продолжаются, периодически ситуация снова обостряется. В последний раз вооружeнное столкновение между Арменией и Азербайджаном произошло в 2016 году. Отношения между народами тоже напряжeнные. На территорию Азербайджана лицам, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности, въезд запрещeн. Мотивируется это невозможностью обеспечить их личную безопасность.