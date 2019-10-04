Почему вообще Азербайджан и Армения конфликтуют? Объяснение в 5 абзацах
Конфликт Азербайджана и Армении вокруг территории Нагорного Карабаха регулярно задевает спорт. За последние месяцы произошло несколько громких случаев.
1) В мае армянский игрок «Арсенала» Генрих Мхитарян не поехал в Баку на финал Лили Европы, опасаясь за безопасность.
Федерация Азербайджана гарантировала Мхитаряну полную безопасность, но тот не рискнул. Он сказал, что решение далось ему непросто. В инстаграме Генрих написал, что «ему больно пропустить эту игру».
Без Мхитаряна «Арсенал» проиграл в том финале Лиги Европы.
2) В сентябре в матче Лиги Европы «Дюделадж» – «Карабах» над полем появился дрон с флагом Арцаха – армянской версии Нагорного Карабаха. Азербайджанский клуб в ответ на провокацию остановил матч, а тренер увел команду с поля.
«Карабах» быстро отреагировал на прилет дрона, разместив сообщение на своей англоязычной странице в твиттере: «Карабах – один из древних исторических регионов Азербайджана!».
Вот простая и быстрая шпаргалка о том, почему Азербайджан и Армения конфликтуют и что там со статусом Нагорного Карабаха
Армяне и азербайджанцы конфликтуют уже больше ста лет. Всe из-за территории Нагорного Карабаха, которую они не могут поделить. Исторически в этом регионе пересеклись интересы и армян, и азербайджанцев, и тех, кто считал себя частью отдельного государства. Этнические, политические и территориальные разногласия больше ста лет приводят к активному конфликту.
В IV—II вв. до н. э. территория Нагорного Карабаха входила в состав Армянского царства Ервандидов. В начале II века до н. э. регион вошёл в состав Великой Армении, как провинция Арцах. После падения Великой Армении территория Арцаха отошла к вассальной от Персии Кавказской Албании. В период долгого нахождения в составе Армении регион был арменизован.
Согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики, территория, контролируемая НКР, является частью Азербайджана. Приверженность территориальной целостности Азербайджанской Республики упоминается в резолюциях Совета Безопасности ООН и других международных организаций. В марте 2008 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция «Положение на оккупированных территориях Азербайджана», которую поддержали 39 государств-членов ООН. В 2009 году Государственный департамент США в своем ежегодном докладе о соблюдении свободы вероисповедания в мире назвал Карабах «сепаратистским регионом Азербайджана.
Перед распадом СССР ситуация в тех местах обострилась, а в начале девяностых годов конфликт перерос в войну. В результате погибло несколько десятков тысяч человек. В мае 1994 страны подписали мирный договор, но Нагорный Карабах до сих пор остаeтся непризнанным государством. И хотя 99% проживающих там армяне, Азербайджан считает территорию частью своей страны.
Сейчас между странами нет дипломатических отношений. Конфликты и споры продолжаются, периодически ситуация снова обостряется. В последний раз вооружeнное столкновение между Арменией и Азербайджаном произошло в 2016 году. Отношения между народами тоже напряжeнные. На территорию Азербайджана лицам, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности, въезд запрещeн. Мотивируется это невозможностью обеспечить их личную безопасность.