Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
10Абделлах Зубир А. Зубир
|Пол
|30
|13
|3
|0
|0
|0
|
2Гара Гараев Г. Гараев
|Защ
|29
|13
|0
|0
|1
|0
|
6Патрик Андраде П. Андраде
|Пол
|29
|13
|1
|2
|4
|0
|
5Максим Медведев М. Медведев
|Защ
|32
|13
|1
|1
|2
|0
|
27Турал Байрамов Т. Байрамов
|Пол
|21
|12
|0
|0
|0
|0
Таблица
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|4
|2
|0
|14:6
|14
|
2
|6
|3
|2
|1
|10:8
|11
|
3
|6
|0
|4
|2
|5:10
|4
|
4
|6
|0
|2
|4
|6:11
|2
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