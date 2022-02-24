Карабах

Агдам
Подписаться
Сайт
www.qarabagh.com/
Страна
Азербайджан
Стадион
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Тренер
Гурбан Гурбанов
Г. Гурбанов
Лента
Состав
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
10
Абделлах Зубир А. Зубир 		Пол 30 13 3 0 0 0
2
Гара Гараев Г. Гараев 		Защ 29 13 0 0 1 0
6
Патрик Андраде П. Андраде 		Пол 29 13 1 2 4 0
5
Максим Медведев М. Медведев 		Защ 32 13 1 1 2 0
27
Турал Байрамов Т. Байрамов 		Пол 21 12 0 0 0 0
Подробнее

Таблица

Группа H И В Н П Мячи Очки
1
Базель
6 4 2 0 14:6 14
2
Карабах
6 3 2 1 10:8 11
3
Омония
6 0 4 2 5:10 4
4
Кайрат
6 0 2 4 6:11 2
Подробнее
Результаты
24.02.2022 24 февр. 2022 чт 20:45
Карабах
0 : 3
Марсель
24.02.2022 24 февр. 2022 чт 20:45
1/16 финала
Карабах
0
Марсель
3
Лига конференций , 1/16 финала
17.02.2022 17 февр. 2022 чт 23:00
Марсель
3 : 1
Карабах
17.02.2022 17 февр. 2022 чт 23:00
1/16 финала
Марсель
3
Карабах
1
Лига конференций , 1/16 финала
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 23:00
Базель
3 : 0
Карабах
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 23:00
6 тур
Базель
3
Карабах
0
Лига конференций , 6 тур
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 20:45
Карабах
2 : 2
Омония
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 20:45
5 тур
Карабах
2
Омония
2
Лига конференций , 5 тур
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 18:30
Кайрат
1 : 2
Карабах
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 18:30
4 тур
Кайрат
1
Карабах
2
Лига конференций , 4 тур
Подробнее
Материалы
Игрок «Омонии» забил со своей половины поля (~50 метров) в еврокубках. Год назад он сделал то же самое 🤯🤯🤯
#Лига конференций УЕФА
Почему вообще Азербайджан и Армения конфликтуют? Объяснение в 5 абзацах
#политика
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
Все материалы
Последние новости
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций: «Марсель» и «Карабах», «Фенербахче» и «Славия» сыграют в 1/16 финала
#Лига конференций УЕФА
Футбол
Глава пресс-службы «Карабаха» пожизненно отстранен от футбола. Он призывал убивать армян
#Карабах
Футбол
УЕФА запретил главе пресс-службы «Карабаха» работать в футболе – это из-за призыва убивать армян
#Карабах
Футбол
УЕФА запустил расследование после слов главы пресс-службы «Карабаха». Он призвал убивать армян
#Карабах
Все новости