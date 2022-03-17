Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
5Майкл Нгаду-Нгаджуй М. Нгаду-Нгаджуй
|Защ
|31
|13
|0
|0
|1
|0
|
14Алессио Кастро-Монтес А. Кастро-Монтес
|Защ
|24
|13
|0
|0
|1
|0
|
21Андреас Ханше-Ольсен А. Ханше-Ольсен
|Защ
|25
|11
|0
|0
|0
|0
|
1Синан Болат С. Болат
|Вра
|33
|10
|0
|0
|0
|0
|
8Вадис Оджиджа-Офое В. Оджиджа-Офое
|Пол
|33
|9
|2
|0
|4
|0
Таблица
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|4
|1
|1
|6:2
|13
|
2
|6
|2
|2
|2
|6:4
|8
|
3
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|
4
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
Результаты