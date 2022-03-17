Гент

Гент
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Страна
Бельгия
Стадион
Геламко Арена
Тренер
Хейн Ванхазебрук
Х. Ванхазебрук
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй М. Нгаду-Нгаджуй 		Защ 31 13 0 0 1 0
14
Алессио Кастро-Монтес А. Кастро-Монтес 		Защ 24 13 0 0 1 0
21
Андреас Ханше-Ольсен А. Ханше-Ольсен 		Защ 25 11 0 0 0 0
1
Синан Болат С. Болат 		Вра 33 10 0 0 0 0
8
Вадис Оджиджа-Офое В. Оджиджа-Офое 		Пол 33 9 2 0 4 0
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Таблица

Группа B И В Н П Мячи Очки
1
Гент
6 4 1 1 6:2 13
2
Партизан
6 2 2 2 6:4 8
3
Анортосис
6 1 3 2 6:9 6
4
Флора
6 1 2 3 5:8 5
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Результаты
17.03.2022 17 марта 2022 чт 23:00
Гент
1 : 2
ПАОК
17.03.2022 17 марта 2022 чт 23:00
1/8 финала
Гент
1
ПАОК
2
Лига конференций , 1/8 финала
10.03.2022 10 марта 2022 чт 20:45
ПАОК
1 : 0
Гент
10.03.2022 10 марта 2022 чт 20:45
1/8 финала
ПАОК
1
Гент
0
Лига конференций , 1/8 финала
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 20:45
Гент
1 : 0
Флора
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 20:45
6 тур
Гент
1
Флора
0
Лига конференций , 6 тур
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 23:00
Анортосис
1 : 0
Гент
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 23:00
5 тур
Анортосис
1
Гент
0
Лига конференций , 5 тур
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 20:45
Гент
1 : 1
Партизан
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 20:45
4 тур
Гент
1
Партизан
1
Лига конференций , 4 тур
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