Глава пресс-службы «Карабаха» пожизненно отстранен от футбола. Он призывал убивать армян

В начале ноября глава пресс-службы азербайджанского «Карабаха» Нурлан Ибрагимов написал пост в фейсбуке. Там он призывал убивать армян.

Так Ибрагимов реагировал на события в Нагорном Карабахе, где происходил военный конфликт Армении и Азербайджана.

УЕФА запустил расследование после слов главы пресс-службы «Карабаха»

Теперь УЕФА запретил Ибрагимову занятие любой деятельностью, которая связана с футболом. «Карабах» оштрафован на 100 тысяч евро.

«Карабах» идет на первом месте в чемпионате Азербайджана. За девять матчей команда набрала 18 очков. Разница мячей – 26:6. В Лиге Европы «Карабах» проиграл три матча на групповом этапе.