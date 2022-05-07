Нант

Нант
Nantes
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Франция
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Ля Божуар - Луи Фонтено
Тренер
Антуан Комбуарэ
А. Комбуарэ
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Альбан Лафон А. Лафон 		Вра 23 35 0 0 3 0
3
Андрей Жиротто А. Жиротто 		Защ 30 34 6 1 8 0
23
Рандаль Коло Муани Р. Муани 		Нап 23 33 11 4 2 0
10
Людовик Бляс Л. Бляс 		Пол 24 32 10 2 8 0
5
Педро Чиривелья П. Чиривелья 		Пол 24 31 3 1 6 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 22:00
Ницца
-:-
Нант
07.05.2022 07 мая 2022 сб 22:00
Франция. Кубок , Финал
Ницца
-
Нант
-
Франция. Кубок , Финал
11.05.2022 11 мая 2022 ср 22:00
Нант
-:-
Ренн
11.05.2022 11 мая 2022 ср 22:00
Франция. Лига 1 , 36 тур
Нант
-
Ренн
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Лион
-:-
Нант
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Лион
-
Нант
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Нант
-:-
Сент-Этьен
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Нант
-
Сент-Этьен
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
7
Лион
35 15 11 9 59:45 56
8
Ланс
35 15 10 10 55:44 55
9
Нант
35 14 9 12 50:43 51
10
Лилль
35 13 12 10 42:43 51
11
Брест
35 13 9 13 45:48 48
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 18:00
Ланс
2 : 2
Нант
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 18:00
35 тур
Ланс
2
Нант
2
Франция. Лига 1 , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Нант
5 : 3
Бордо
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
34 тур
Нант
5
Бордо
3
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
Марсель
3 : 2
Нант
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
33 тур
Марсель
3
Нант
2
Франция. Лига 1 , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
Нант
1 : 1
Анжер
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
32 тур
Нант
1
Анжер
1
Франция. Лига 1 , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Брест
1 : 1
Нант
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
31 тур
Брест
1
Нант
1
Франция. Лига 1 , 31 тур
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