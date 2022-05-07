Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Альбан Лафон А. Лафон
|Вра
|23
|35
|0
|0
|3
|0
|
3Андрей Жиротто А. Жиротто
|Защ
|30
|34
|6
|1
|8
|0
|
23Рандаль Коло Муани Р. Муани
|Нап
|23
|33
|11
|4
|2
|0
|
10Людовик Бляс Л. Бляс
|Пол
|24
|32
|10
|2
|8
|0
|
5Педро Чиривелья П. Чиривелья
|Пол
|24
|31
|3
|1
|6
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
7
|35
|15
|11
|9
|59:45
|56
|
8
|35
|15
|10
|10
|55:44
|55
|
9
|35
|14
|9
|12
|50:43
|51
|
10
|35
|13
|12
|10
|42:43
|51
|
11
|35
|13
|9
|13
|45:48
|48
Результаты