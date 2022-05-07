Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Матс Селс М. Селс
|Вра
|30
|34
|0
|0
|1
|0
|
25Людовик Ажорж Л. Ажорж
|Нап
|28
|31
|12
|8
|5
|1
|
22Жерзино Нямси Ж. Нямси
|Защ
|25
|30
|0
|2
|3
|0
|
24Александер Джику А. Джику
|Защ
|27
|28
|1
|0
|9
|1
|
27Ибраима Сиссоко И. Сиссоко
|Пол
|24
|27
|2
|5
|5
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
4
|35
|18
|8
|9
|57:35
|62
|
5
|35
|18
|7
|10
|44:29
|61
|
6
|35
|15
|12
|8
|58:39
|57
|
7
|35
|15
|11
|9
|59:45
|56
|
8
|35
|15
|10
|10
|55:44
|55
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