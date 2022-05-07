Страсбур

Страсбур
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Франция
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Тьерри Лоре
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Матс Селс М. Селс 		Вра 30 34 0 0 1 0
25
Людовик Ажорж Л. Ажорж 		Нап 28 31 12 8 5 1
22
Жерзино Нямси Ж. Нямси 		Защ 25 30 0 2 3 0
24
Александер Джику А. Джику 		Защ 27 28 1 0 9 1
27
Ибраима Сиссоко И. Сиссоко 		Пол 24 27 2 5 5 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 18:00
Брест
-:-
Страсбур
07.05.2022 07 мая 2022 сб 18:00
Франция. Лига 1 , 36 тур
Брест
-
Страсбур
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Страсбур
-:-
Клермон
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Страсбур
-
Клермон
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Марсель
-:-
Страсбур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Марсель
-
Страсбур
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
4
Монако
35 18 8 9 57:35 62
5
Ницца
35 18 7 10 44:29 61
6
Страсбур
35 15 12 8 58:39 57
7
Лион
35 15 11 9 59:45 56
8
Ланс
35 15 10 10 55:44 55
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Результаты
29.04.2022 29 апр. 2022 пт 22:00
Страсбур
3 : 3
ПСЖ
29.04.2022 29 апр. 2022 пт 22:00
35 тур
Страсбур
3
ПСЖ
3
Франция. Лига 1 , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 18:05
Лилль
1 : 0
Страсбур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 18:05
34 тур
Лилль
1
Страсбур
0
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
Страсбур
2 : 1
Ренн
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
33 тур
Страсбур
2
Ренн
1
Франция. Лига 1 , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
Труа
1 : 1
Страсбур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
32 тур
Труа
1
Страсбур
1
Франция. Лига 1 , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 20:00
Страсбур
1 : 1
Лион
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 20:00
31 тур
Страсбур
1
Лион
1
Франция. Лига 1 , 31 тур
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