Стефани Фраппар
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Футбол
ФИФА впервые назначила женщин главными арбитрами матчей отбора ЧМ по футболу
#ЧМ-2022
Футбол
Впервые матч Лиги чемпионов будет судить женщина
#Стефани Фраппар
Футбол
Матч Лиги 1 впервые обслужит женщина-арбитр
#Стефани Фраппар
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Женская бригада судей впервые отработала матч еврокубка. Пенальти, два отмененных гола и очень спорный момент
#Стефани Фраппар
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