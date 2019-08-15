Женская бригада судей впервые отработала матч еврокубка. Пенальти, два отмененных гола и очень спорный момент
В матче за Суперкубок между «Ливерпулем» и «Челси» было четыре забитых гола (2:2) и серия пенальти, которую выиграла команда Юргена Клоппа. Не менее интересно было понаблюдать за историческим моментом: матч еврокубка впервые в истории обслуживала женская бригада судей.
Главный арбитр – француженка Стефани Фраппар, ей 35 лет. Вкратце, что о ней известно:
• На матчах мужских команд работает с 2011 года – тогда стала судить игры третьего дивизиона Франции.
• В 2014-м – первая женщина-арбитр в Лиге 2.
• Спустя пять лет – первой из женщин получила назначение на матч Лиги 1 – при ней «Амьен» и «Страсбур» сыграли 0:0, четыре игрока получили желтые карточки.
• Она успела поработать еще на одной игре сезона-2018/19 в Лиге 1: «Нант» и «Ницца» забили друг другу по голу, причем «Ницца» получила право на пенальти в компенсированное время, но не смогла его забить. Желтых карточек было пять.
• Следующая ступень – матчи женского ЧМ-2019, где Фраппар также судила финальную игру.
Чем запомнилась Фраппар и ее бригада в матче:
• Первый свисток – против соотечественника, на первой минуте Фраппар зафиксировала фол Жиру на ван Дейке.
• На шестой минуте спорный эпизод – после удара Мане мяч попал в руку Аспиликуэте, но не было ни пенальти, ни даже видеопросмотра.
• На 12-й минуте Милнер не с первого раза, но послушался Мануэлу Николози, которая указала на угловом поставить мяч в пределах отведенной для него зоны.
• На 36-й минуте Хендерсон поругался на судью за позднюю по его мнению реакцию на офсайд игрока «Челси». В следующей атаке «Ливерпуль» пропустил от Жиру, судьи в непростом эпизоде разобрались верно – офсайда не было.
• На 40-й минуте забил Пулишич, но с офсайда. Всего полминуты потребовалось Фраппар, чтобы уточнить это у видеоассистентов и принять правильное решение об отмене гола.
• После первого тайма Жоржиньо пожал руку Фраппар, парой слов перекинулись Аспиликуэта и Педро.
• На 79-й минуте Фраппар привела в ярость Аспиликуэту – тот получил желтую карточку за фол на Мане, оттолкнув его руками вблизи своей штрафной. Капитан «Челси» был сильно недоволен.
Перед матчем за Суперкубок Европы Фраппар была уверена в себе и своих помощницах: «Мы все время тренируемся, так что не боимся, потому что всегда готовы к играм. Сейчас я популярна во всем мире, уже работала в Лиге 1, так что знаю эти чувства и эмоции, знаю, как ими управлять».
«Рад быть частью этого исторического момента, который очень важен», – ответил Фрэнк Лэмпард, когда ему задали вопрос о женщине-судье на игре Суперкубка.
«Буду стараться демонстрировать ей свое лучшее выражение лица, насколько это вообще возможно. Иначе моя мама рассердится. В турнире такого уровня это первый случай, он особенный. И я надеюсь, что не последний», – Юрген Клопп на позитиве.
«Надеюсь, она вдохновит тысячи и тысячи молодых женщин-рефери по всему миру», – заключил Роберто Розетти.
Резервный судья матча за Суперкубок Джюнейт Чакир высоко оценивает уровень судей: «Они смелые и без колебаний смогут принять непростые решения, поверьте мне».
• 83-й минута – еще одна отмена гола «Челси», снова из-за офсайда, даже не понадобилась система VAR.
• 85-я минута – желтая карточка Хендерсону за срыв атаки, тот спорил, но не с судьей, а с партнерами.
• 99-я минута – Фраппар ставит пенальти после того, как Абрахам упал в противоборстве с Адрианом. И снова полминуты для того, чтобы связать с VAR.
• Александр-Арнольд со своей желтой карточкой на 106-й минуте спорить не стал.
В целом остался вопрос по эпизоду на шестой минут с попаданием мяча в руку Кристенсену в штрафной площади «Челси». В моментах с двумя отмененным голами сомнений не возникло, но пенальти на Абрахаме еще будут обсуждать.
Провалился эксперимент или нет, будут решать специалисты. Зато были красивые кадры, вот один из них: