Женская бригада судей впервые отработала матч еврокубка. Пенальти, два отмененных гола и очень спорный момент

• На 12-й минуте Милнер не с первого раза, но послушался Мануэлу Николози, которая указала на угловом поставить мяч в пределах отведенной для него зоны.

• На 36-й минуте Хендерсон поругался на судью за позднюю по его мнению реакцию на офсайд игрока «Челси». В следующей атаке «Ливерпуль» пропустил от Жиру, судьи в непростом эпизоде разобрались верно – офсайда не было.

• На 40-й минуте забил Пулишич, но с офсайда. Всего полминуты потребовалось Фраппар, чтобы уточнить это у видеоассистентов и принять правильное решение об отмене гола .

• После первого тайма Жоржиньо пожал руку Фраппар, парой слов перекинулись Аспиликуэта и Педро.

• На 79-й минуте Фраппар привела в ярость Аспиликуэту – тот получил желтую карточку за фол на Мане, оттолкнув его руками вблизи своей штрафной. Капитан «Челси» был сильно недоволен.