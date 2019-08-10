В АПЛ тоже ввели VAR. И сразу новые споры

ESPN объяснил, что VAR рассматривал именно нарушение со стороны игроков «Вест Хэма». Действие вратаря на линии – ответственность арбитров. Хотя в твиттере «Вест Хэма» писали о них, как о причине использования VAR.

Пока с системой еще разбираются болельщики, игроки и сами судьи. «Это сложно принять во время игры, но потом, если решение верное, только это и имеет значение», – сказал Рахим Стерлинг после матча. Он в итоге все равно оформил хет-трик.