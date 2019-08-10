В АПЛ тоже ввели VAR. И сразу новые споры
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» (5:0), но главные эпизоды матча связаны с системой VAR. С этого сезона она есть и в матчах чемпионата Англии. Первым игроком с отмененным голом из-за VAR оказался Габриэл Жезус. Бразилец долго не понимал, почему его мяч был забит неправильно. Оказалось, что в офсайд попал Рахим Стерлинг.
Потом VAR помог судье засчитать гол Стерлинга, а еще один спорный момент связан с пенальти. Агуэро пробил неудачно, но судья заставил его перебить. Об этом ему тоже сказали видеоассистенты. Там было сразу два нарушения: вратарь Лукаш Фабьянски во время удара обеими ногами заступил за линию, а игроки «Вест Хэма» раньше удара забежали в штрафную.
ESPN объяснил, что VAR рассматривал именно нарушение со стороны игроков «Вест Хэма». Действие вратаря на линии – ответственность арбитров. Хотя в твиттере «Вест Хэма» писали о них, как о причине использования VAR.
Пока с системой еще разбираются болельщики, игроки и сами судьи. «Это сложно принять во время игры, но потом, если решение верное, только это и имеет значение», – сказал Рахим Стерлинг после матча. Он в итоге все равно оформил хет-трик.