Руни выгнали с поля в МЛС за чудовищный подкат. Помог VAR

33-летний Уэйн Руни проводит в МЛС в составе команды «Ди Си Юнайтед» второй сезон. В одноклубниках у него много легионеров, есть даже представители Венгрии, Ирландии и Ямайки, но все эти футболисты не слишком известны. В прошлом году «Ди Си» занял четвертое место, сейчас, в начале сезона, идет в тройке .

Хорошие результаты «Юнайтед» во многом обеспечивает звездный англичанин – в прошлом году в 21 матчах он наколотил 12 мячей и сделал шесть голевых передач, в нынешнем тоже пока все здорово: за пять игр 4+2 .