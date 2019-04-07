Руни выгнали с поля в МЛС за чудовищный подкат. Помог VAR
33-летний Уэйн Руни проводит в МЛС в составе команды «Ди Си Юнайтед» второй сезон. В одноклубниках у него много легионеров, есть даже представители Венгрии, Ирландии и Ямайки, но все эти футболисты не слишком известны. В прошлом году «Ди Си» занял четвертое место, сейчас, в начале сезона, идет в тройке.
Хорошие результаты «Юнайтед» во многом обеспечивает звездный англичанин – в прошлом году в 21 матчах он наколотил 12 мячей и сделал шесть голевых передач, в нынешнем тоже пока все здорово: за пять игр 4+2.
Очередной матч «Ди Си» проводил с «Лос-Анджелес», где солировал Карлос Вела. Мексиканец забил гол и отдал голевую передачу уругвайцу Диего Росси, оформившему хет-трик. «Юнайтед» в итоге сгорел 0:4, получив три мяча уже к 32-й минуте.
Руни эту игру лучше забыть. Он привычно вел игру команды – бил (1 удар), отдавал ключевые передачи (2), делал кроссы (3), собирал фолы (3) и даже отметился отбором и перехватом (по 1). По статистике все вроде бы неплохо, но продолжалось это ровно до 52-й минуты, пока экс-форварда «МЮ» не удалили с поля за ужасный фол.
Руни въехал прямой ногой как раз в автора хет-трика – Росси. Судья сначала показал желтую карточку, но после просмотра VAR отменил ее и высветил перед англичанином прямую красную. Тот не спорил. Хорошо, что фол смотрелся ужасно лишь по ТВ-картинке – уругваец в итоге пострадал значительно меньше, чем мог бы. Но удаление вопросов не вызвало ни у кого.
Следующий матч «Ди Си» придется провести без своего капитана. Впрочем, соперник – «Монреаль», который пока в лиге пропускает больше всех. Вопрос, ограничится ли дисквалификация Руни лишь одним матчем.