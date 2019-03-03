В Лос-Анджелесе открыли памятник Бекхэму. Это первый случай в истории МЛС

В МЛС стартовал новый сезон, но главное событие связано с бывшим игроком «Гэлакси». В честь Дэвида Бекхэма открыли обещанный памятник перед стадионом «Лос-Анджелеса». Мероприятие анонсировалось давно, а теперь все наконец-то состоялось.

«Моя приверженность к «Гэлакси», лиге и этой стране всегда проявлялась большим, чем просто игрой на поле. Я хотел расширить эту лигу и сделать ее успешной, привлечь сюда больше игроков и клубов», - сказал на мероприятии сам Бекхэм.

Вот так все это выглядело: