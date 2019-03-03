В Лос-Анджелесе открыли памятник Бекхэму. Это первый случай в истории МЛС
В МЛС стартовал новый сезон, но главное событие связано с бывшим игроком «Гэлакси». В честь Дэвида Бекхэма открыли обещанный памятник перед стадионом «Лос-Анджелеса». Мероприятие анонсировалось давно, а теперь все наконец-то состоялось.
«Моя приверженность к «Гэлакси», лиге и этой стране всегда проявлялась большим, чем просто игрой на поле. Я хотел расширить эту лигу и сделать ее успешной, привлечь сюда больше игроков и клубов», - сказал на мероприятии сам Бекхэм.
Вот так все это выглядело:
Бекхэм – игрок, который изменил жизнь в МЛС. Он стал первым футболистом в истории лиги, зарплату которого вывели за пределы платежного потолка. Теперь этот пункт в правилах тоже называется в честь Дэвида.
За «Лос-Анджелес Гэлакси» играл с 2007 года. До 2012-го он дважды уходил в аренду в «Милан», а в Америке забил 18 голов. Сейчас Бекхэм занимается клубом «Майами», который готовит к старту в МЛС. С этим пока есть сложности, но заслуги Дэвида в «Гэлакси» все равно помнят.
Еще ни одному игроку в МЛС не ставили памятники. Здесь Дэвид тоже оказался первым.