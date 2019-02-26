Хабибу снова не понравилось мероприятие в Дагестане. Перед ним извинились
Всего полгода прошло с момента скандала в Дагестане из-за отмены концертов Егора Крида и MC Doni. Тогда они не состоялись из-за угроз в социальных сетях от жителей. Хабиб поддержал отмену и поссорился с Тимати. Всех помирил только Рамзан Кадыров, в октябре выложивший пост о достигнутом взаимопонимании (сейчас он доступен в истаграме Тимати).
Ту ситуацию уже затмил бой Нурмагомедова и Макгрегора со скандальной дракой. В последнее время все говорили только о спортивных успехах Хабиба и его боях. Теперь – новая история из вроде бы спокойного Дагестана.
Хабибу не понравился спектакль «Охота на мужчин». Там показывают историю женщины, которой не хватает внимания от собственного мужа. У нее происходит знакомство с молодым интеллигентом, а заканчивается все неожиданной развязкой. В описании пишут, что это динамическая комедия, где есть юмор, коварство и любовь.
Показ в Дагестане состоялся 23 февраля. Вот публичное заявление Хабиба по этому поводу. Он не присутствовал в зрительном зале, но увидел отрывок в интернете.
Если убрать все громкие слова, то остается главное: «Мой совет правительству Дагестана, чтобы провели расследование, и организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом, и, чтобы впредь больше такого не повторилось, чтобы мероприятия такого рода контролировались на уровне министерств и правительства Республики.
И хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соц сетях, то вы ошибаетесь, примите меры во время».
Перед этим был и другой пост, но Хабиб его уже удалил. Там Нурмагомедов говорил о Дагестане, как о месте с порядочными мужчинами и целомудренными женщинами.
Хабиб желает разбирательств, а пока перед ним и всеми недовольными извинились. Актер и продюсер спектакля Иван Жидков написал важные слова у себя в инстаграме: «От лица творческой группы проекта, приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». Это классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет».
В социальные сети Жидкову прилетают оскорбления и угрозы от поклонников Нурмагомедова. Сам Хабиб пока больше ничего не пишет, но на этом все явно не закончится. Кажется, без вмешательства Кадырова не обойтись.