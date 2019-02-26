Хабибу снова не понравилось мероприятие в Дагестане. Перед ним извинились

Всего полгода прошло с момента скандала в Дагестане из-за отмены концертов Егора Крида и MC Doni. Тогда они не состоялись из-за угроз в социальных сетях от жителей. Хабиб поддержал отмену и поссорился с Тимати. Всех помирил только Рамзан Кадыров, в октябре выложивший пост о достигнутом взаимопонимании (сейчас он доступен в истаграме Тимати).

Ту ситуацию уже затмил бой Нурмагомедова и Макгрегора со скандальной дракой. В последнее время все говорили только о спортивных успехах Хабиба и его боях. Теперь – новая история из вроде бы спокойного Дагестана.

Хабибу не понравился спектакль «Охота на мужчин». Там показывают историю женщины, которой не хватает внимания от собственного мужа. У нее происходит знакомство с молодым интеллигентом, а заканчивается все неожиданной развязкой. В описании пишут, что это динамическая комедия, где есть юмор, коварство и любовь.

Показ в Дагестане состоялся 23 февраля. Вот публичное заявление Хабиба по этому поводу. Он не присутствовал в зрительном зале, но увидел отрывок в интернете.