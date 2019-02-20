Из-за VAR опять спорят. Судья поставил Диего Косте штрафной вместо удаления

В Лиге чемпионов снова спорят из-за VAR. В первом матче 1/8 финала «Атлетико» – «Ювентус» Диего Коста мог не сыграть и получаса, но VAR принял другое решение.



Матч начинался странно уже на гимне, который не стал слушать Антуан Гризманн. На первой же минуте команды едва не схлестнулись в драке из-за возможного фола Матюиди на Гризманне в штрафной «Ювентуса», но судья не стал смотреть видеоповтор. Через семь минут Диего Коста схватил желтую карточку.



Возможно ключевой эпизод матча состоялся еще через 20 минут при атаке «Атлетико». Как оказалось, у одного момента могло быть сразу три решения.



Диего Коста убегал от Де Шильо и упал вблизи штрафной «Ювентуса». Судья матча Феликс Цвайер указал на «точку» – пенальти.