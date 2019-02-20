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#VAR #Лига чемпионов #Ювентус #Атлетико #Диего Коста

Из-за VAR опять спорят. Судья поставил Диего Косте штрафной вместо удаления

20 февраля 2019, 23:49

В Лиге чемпионов снова спорят из-за VAR. В первом матче 1/8 финала «Атлетико» – «Ювентус» Диего Коста мог не сыграть и получаса, но VAR принял другое решение. 

Матч начинался странно уже на гимне, который не стал слушать Антуан Гризманн. На первой же минуте команды едва не схлестнулись в драке из-за возможного фола Матюиди на Гризманне в штрафной «Ювентуса», но судья не стал смотреть видеоповтор. Через семь минут Диего Коста схватил желтую карточку. 

Возможно ключевой эпизод матча состоялся еще через 20 минут при атаке «Атлетико». Как оказалось, у одного момента могло быть сразу три решения. 

Диего Коста убегал от Де Шильо и упал вблизи штрафной «Ювентуса». Судья матча Феликс Цвайер указал на «точку» – пенальти. 

Твиттер Virgin Media Sport

Повтор показал совершенно противоположное: Де Шильо коснулся рукой плеча Косты, но форвард упал гораздо позже именно тогда, когда уже никакого касания не было. Если не пенальти, тогда симуляция (споткнуться и упасть просто так он не мог), и желтая карточка, которая стала бы второй. 

Матч был остановлен, судья слушал вердикт VAR, после чего… зафиксировал фол но вне штрафной площади. Гризманн со штрафного зарядил в створ ворот – Щесны отбил, момент заигран. 

В интернете решению судьи сильно возмутились. 

Вполне вероятно, что судьи, которые наблюдают за матчем в комнате VAR, среагировали на касание ног Де Шильо и Косты. В тот момент, когда испанец опускал ее на поле, итальянец зарядил ему в ступню.

В первом тайме счет так и не был открыт. 0:0.

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