Из-за VAR опять спорят. Судья поставил Диего Косте штрафной вместо удаления
В Лиге чемпионов снова спорят из-за VAR. В первом матче 1/8 финала «Атлетико» – «Ювентус» Диего Коста мог не сыграть и получаса, но VAR принял другое решение.
Матч начинался странно уже на гимне, который не стал слушать Антуан Гризманн. На первой же минуте команды едва не схлестнулись в драке из-за возможного фола Матюиди на Гризманне в штрафной «Ювентуса», но судья не стал смотреть видеоповтор. Через семь минут Диего Коста схватил желтую карточку.
Возможно ключевой эпизод матча состоялся еще через 20 минут при атаке «Атлетико». Как оказалось, у одного момента могло быть сразу три решения.
Диего Коста убегал от Де Шильо и упал вблизи штрафной «Ювентуса». Судья матча Феликс Цвайер указал на «точку» – пенальти.
Повтор показал совершенно противоположное: Де Шильо коснулся рукой плеча Косты, но форвард упал гораздо позже именно тогда, когда уже никакого касания не было. Если не пенальти, тогда симуляция (споткнуться и упасть просто так он не мог), и желтая карточка, которая стала бы второй.
Матч был остановлен, судья слушал вердикт VAR, после чего… зафиксировал фол но вне штрафной площади. Гризманн со штрафного зарядил в створ ворот – Щесны отбил, момент заигран.
В интернете решению судьи сильно возмутились.
Вполне вероятно, что судьи, которые наблюдают за матчем в комнате VAR, среагировали на касание ног Де Шильо и Косты. В тот момент, когда испанец опускал ее на поле, итальянец зарядил ему в ступню.
В первом тайме счет так и не был открыт. 0:0.