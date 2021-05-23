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Уэйн Руни
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Уэйн Руни
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Футбол
👑 Агуэро побил рекорд Руни по голам в АПЛ за один клуб
#Серхио Агуэро
23 мая 2021, 20:15
Футбол
«Дерби» сделал Руни постоянным главным тренером. Он завершил карьеру игрока
#Уэйн Руни
15 января 2021, 16:59
Футбол
У Рэшфорда 50 голов за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Он – пятый англичанин, кому это удавалось
#Маркус Рэшфорд
26 декабря 2020, 17:27
Футбол
Александер-Арнольд сделал 25 ассистов в АПЛ. Только два игрока были моложе, когда достигли этой отметки
#Трент Александер-Арнольд
25 февраля 2020, 10:05
Футбол
Забыли про Руни? А он забил в Кубке Англии и в следующем раунде сыграет против «МЮ»
#Уэйн Руни
05 февраля 2020, 10:00
Футбол
Жена Руни обвинила жену Варди в сливе информации из инстаграма. Для этого она пять месяцев вела расследование
#Уэйн Руни
09 октября 2019, 16:36
Все новости
Материалы
Уэйн Руни героически вылетел в третью лигу как тренер «Дерби» из-за -21 очка за долги: тратил личные деньги, ночевал в офисе и отказался от работы в АПЛ
#Уэйн Руни
19 апреля, 14:30
Руни кое-как сохранил «Дерби» в Чемпионшипе: он чудом победил в последнем туре, а главный конкурент ошибся, хотя атаковал весь матч
#Уэйн Руни
08 мая 2021, 17:23
Английские футболисты зависимы от снотворного с алкоголем – и это проблема. Хотя таблетки пили всегда
#медицина
01 марта 2021, 23:55
Важная борьба Руни – с облысением. Он делал операции по пересадке, грустил из-за шуток и вдохновил других
#Уэйн Руни
16 января 2021, 09:26
«До этого такое я забивал еще в школе». Главный гол в жизни Руни
#Уэйн Руни
15 января 2021, 20:50
Эпоха Руни – в большой фотогалерее
#Уэйн Руни
15 января 2021, 20:32
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