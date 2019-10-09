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#Уэйн Руни #Футбол #АПЛ #Джейми Варди

Жена Руни обвинила жену Варди в сливе информации из инстаграма. Для этого она пять месяцев вела расследование

09 октября 2019, 16:36

Жена Уэйна Руни обнаружила, что ее личные истории из инстаграма сливают газете The Sun. Доказательства, которые Руни искала пять месяцев, однозначно указывают на аккаунт Ребеки Варди – жены Джейми Варди. Вот только она все равно настаивает, что ни в чем не виновата.

Версия Колин Руни

  • Один из близких знакомых Руни, подписанный на ее личный инстаграм, сливал публикации газете The Sun. Среди них – истории о гендерном неравенстве в Мексике, новость о возвращении Руни на ТВ-канал и последняя история о затоплении подвала нового дома.
  • Так как у Руни были подозрения в адрес Ребеки Варди, она скрыла свои публикации от всех, кроме самой Варди. Та в свою очередь не знала, что кроме нее никто ничего не видит.
  • Сливы в The Sun продолжились, из чего Руни сделала вывод, что во всем действительно виновата Варди. Все скриншоты, подтверждающие, что никто не видел слитые публикации кроме самой Варди, у Руни есть.

О том, что кто-то сливает частные публикации в инстаграме, Руни написала в твиттере еще в январе: «Это случилось уже несколько раз за последние пару лет. Грустно осознавать, что кто-то, кому я доверилась, предал меня ради денег или хороших отношений с прессой».

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Версия Ребеки Варди

  • За последние годы сразу несколько человек имели доступ к ее аккаунту в инстаграме. Более того, на этой неделе Варди обнаружила незнакомых людей в своих подписках: вероятно, это сделал кто-то другой.
  • У Варди нет ни одной причины делать это: она не нуждается в деньгах от The Sun и вообще вряд ли могла что-то получить от слива информации о своих друзьях.
  • Публиковать такие обвинения – неэтично, Руни сначала должна была позвонить по телефону и рассказать о ситуации.

Помимо этого, Варди несколько раз упомянула, что сейчас она на восьмом месяце беременности, и из-за стресса ей придется обратиться за юридической консультацией, так как самостоятельно она не может этим заняться.

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Интересно, что пока обеим девушкам этот скандал пошел на пользу. На твиттер Колин Руни за последний день уже подписались больше 20 тысяч человек. У инстаграма Ребеки Варди – 22 тысячи новых подписчиков.

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