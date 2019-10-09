Жена Руни обвинила жену Варди в сливе информации из инстаграма. Для этого она пять месяцев вела расследование
Жена Уэйна Руни обнаружила, что ее личные истории из инстаграма сливают газете The Sun. Доказательства, которые Руни искала пять месяцев, однозначно указывают на аккаунт Ребеки Варди – жены Джейми Варди. Вот только она все равно настаивает, что ни в чем не виновата.
Версия Колин Руни
- Один из близких знакомых Руни, подписанный на ее личный инстаграм, сливал публикации газете The Sun. Среди них – истории о гендерном неравенстве в Мексике, новость о возвращении Руни на ТВ-канал и последняя история о затоплении подвала нового дома.
- Так как у Руни были подозрения в адрес Ребеки Варди, она скрыла свои публикации от всех, кроме самой Варди. Та в свою очередь не знала, что кроме нее никто ничего не видит.
- Сливы в The Sun продолжились, из чего Руни сделала вывод, что во всем действительно виновата Варди. Все скриншоты, подтверждающие, что никто не видел слитые публикации кроме самой Варди, у Руни есть.
О том, что кто-то сливает частные публикации в инстаграме, Руни написала в твиттере еще в январе: «Это случилось уже несколько раз за последние пару лет. Грустно осознавать, что кто-то, кому я доверилась, предал меня ради денег или хороших отношений с прессой».
Версия Ребеки Варди
- За последние годы сразу несколько человек имели доступ к ее аккаунту в инстаграме. Более того, на этой неделе Варди обнаружила незнакомых людей в своих подписках: вероятно, это сделал кто-то другой.
- У Варди нет ни одной причины делать это: она не нуждается в деньгах от The Sun и вообще вряд ли могла что-то получить от слива информации о своих друзьях.
- Публиковать такие обвинения – неэтично, Руни сначала должна была позвонить по телефону и рассказать о ситуации.
Помимо этого, Варди несколько раз упомянула, что сейчас она на восьмом месяце беременности, и из-за стресса ей придется обратиться за юридической консультацией, так как самостоятельно она не может этим заняться.
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Интересно, что пока обеим девушкам этот скандал пошел на пользу. На твиттер Колин Руни за последний день уже подписались больше 20 тысяч человек. У инстаграма Ребеки Варди – 22 тысячи новых подписчиков.