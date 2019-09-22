Очередной топ из инстаграма Слуцкого – пародия на собаку-гипнотизера

На этом видео собака в руках Слуцкого гипнотизирует людей. При ее взгляде они засыпают. Не прокатило только с Василием Березуцким – влиять на него пришлось уже самому Слуцкому. Само видео – пародия на программу «Удивительные люди». 11 месяцев назад в выпуске поучаствовала собака, которая гипнотизировала сидящих в кругу людей.

Вот еще парочка залипательных видео из инстаграма Слуцкого. За полтора месяца он собрал в инстаграме уже 165 тысяч подписчиков (вот тут все подробности).