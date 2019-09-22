Леонид Слуцкий
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#Леонид Слуцкий #Футбол #чемпионат Нидерландов #Витесс

Очередной топ из инстаграма Слуцкого – пародия на собаку-гипнотизера

22 сентября 2019, 12:08
Александр Плеханов

«Витесс» обыграл «Фортуну» (4:2) и временно вышел на первое место в чемпионате Голландии. Слуцкий привычно отметил это постом с результатом матча в инстаграме. Утром после матча он же удивил новым видео, где поучаствовали семьи братьев Березуцких (и они сами). За три часа видео посмотрели 58 тысяч раз.

На этом видео собака в руках Слуцкого гипнотизирует людей. При ее взгляде они засыпают. Не прокатило только с Василием Березуцким – влиять на него пришлось уже самому Слуцкому. Само видео – пародия на программу «Удивительные люди». 11 месяцев назад в выпуске поучаствовала собака, которая гипнотизировала сидящих в кругу людей.

Вот еще парочка залипательных видео из инстаграма Слуцкого. За полтора месяца он собрал в инстаграме уже 165 тысяч подписчиков (вот тут все подробности).

В наших соцсетях тоже много видео и графики
Все фото: Инстаграм Слуцкого
В Голландии у него все примерно так
«Худший судья в моей жизни. Он думает, что он – Бог!». Такого Слуцкого вы еще никогда не видели
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