Очередной топ из инстаграма Слуцкого – пародия на собаку-гипнотизера
«Витесс» обыграл «Фортуну» (4:2) и временно вышел на первое место в чемпионате Голландии. Слуцкий привычно отметил это постом с результатом матча в инстаграме. Утром после матча он же удивил новым видео, где поучаствовали семьи братьев Березуцких (и они сами). За три часа видео посмотрели 58 тысяч раз.
На этом видео собака в руках Слуцкого гипнотизирует людей. При ее взгляде они засыпают. Не прокатило только с Василием Березуцким – влиять на него пришлось уже самому Слуцкому. Само видео – пародия на программу «Удивительные люди». 11 месяцев назад в выпуске поучаствовала собака, которая гипнотизировала сидящих в кругу людей.
Вот еще парочка залипательных видео из инстаграма Слуцкого. За полтора месяца он собрал в инстаграме уже 165 тысяч подписчиков (вот тут все подробности).