Новый сезон Слуцкого в «Витессе»: конфликт с ассистентом, потеря Эдегора и 2:2 с «Аяксом»
Вкратце о том, что было с командой в прошлом сезоне:
- «Витесс» занял пятое место, но в еврокубки не попал, проиграв в финале плей-офф «Утрехту»;
- Команда не так уж часто проигрывала (девять раз, реже только «Аякс» и «ПСВ»), но никто чаще нее не играл вничью (11 раз);
- Лучший бомбардир – Брайан Линссен (12 голов), но лучшим был Мартин Эдегор (9+12 по «гол плюс пас») – настоящий лидер;
- Неплохо проявил себя и Вячеслав Караваев – чаще российского защитника (7) ассистировал только Эдегор.
Что поменялось?
Клуб покинули восемь человек, в том числе Эдегор (теперь играет за «Реал Сосьедад»), чемпион Европы Эдуарду (отправился в «Брагу»), знакомый нам по РПЛ Бюттнер и еще четыре защитника. «Витесс», по данным Transfermarkt, не получил от их ухода ни цента.
Затратил самую малость – за 400 тысяч евро пришел центральный защитник Хайек, есть пара арендованных из «ПСВ» и «Сент-Этьена» – Обиспо и Таннане, появился экс-полузащитник «Вольфсбурга» Базур, выписали из «Лидса» центрфорварда Грота. Еще подписали греческого голкипера Лампру из «Аякса».
Слуцкий раздал несколько интервью за лето. Что говорил о «Витессе»?
«У меня двухлетний контракт с «Витессом». Я намерен его отработать до конца. Такого варианта, из-за которого я готов разорвать свое соглашение с «Витессом», нет».
«Прошлый сезон «Витесса»? Сверхположительно. Попробую объяснить. В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать. По существу, у тебя остается четвертое место. Это твой максимум, на который можешь претендовать. При более благоприятных раскладах, пожалуй, можно было бы завершить сезон четвертыми. И это стало бы большим успехом».
«Хочется отработать в Европе больше 10 лет. А какой клуб – это уже не столь принципиально».
Там был конфликт. В чем его суть?
По данным De Gelderlander, ассистент Слуцкого Эдвард Стюринг с ним не ладил. Голландец не стал скрывать, что конфликт был: «Между мной и Слуцким не был налажен контакт, но главное, что я продолжу работать в клубе».
Только теперь Стюринг не ассистент, а всего лишь скаут. Говорят, похожая история с ним произошла и лет десять назад в «Витессе».
Притом не все были уверены, что и сам Слуцкий продолжит тренировать «Витесс». Например, Ханс Край – аналитик голландского Fox Sports, заявил следующее: «Мне показалась странной атмосфера, когда я провел день в клубе. Не удивлюсь, если Слуцкий не вернется после отпуска. Многие считают, что тактика у клуба очень оборонительная».
Как прошла подготовка к сезону?
В июне команда вышла из отпуска, но тренировалась сначала раз в день из-за жары в Голландии. Затем отправилась в Польшу. Форвард «Витесса» Бейтинк пожаловался на серьезные нагрузки на тренировках, но заверил, что они делают команду сильнее.
Начал «Витесс» ровно так же, как и год назад – с ничьи и двух поражений в товарищеских матчах. Победа над «Дармштадтом» осталась единственной, но зато в конце сбора «Витесс» сыграл с участником будущей Лиги чемпионов – «Байером» вничью 1:1, чему Слуцкий был вполне доволен.
Было чему порадоваться, например, гол классный забили:
Что думают болельщики?
Фанаты «Витесса» регулярно обсуждают фигуру тренера на своем форуме. О чем они говорили за лето:
- Не нравится, что футбол оборонительный, должен быть более атакующий;
- Ни один игрок кроме Эдегора не прогрессировал;
- Есть слух, что клуб может возглавить Филипп Коку;
- В целом, результат прошлого сезона вполне приемлемый.
Именно как к тренеру всеобъемлющей симпатии к Слуцкому у болельщиков нет, но еще один сезон под его руководством они готовы посмотреть. К тому же домашние матчи «Витесс» проводит отлично – в прошлом сезоне проиграл лишь раз – «Аяксу», было это 2 сентября 2018 года.
Каким был матч первого тура?
«Витессу» на старте выпало играть с самым сильным соперником. «Аякс» – чемпион, полуфиналист ЛЧ и еще только что выиграл голландский Суперкубок. В прошлом сезоне команда Слуцкого получила 2:8 за два матча.
Первый ассист сезона сделал Караваев – с его передачи забил Беро и открыл счет в матче. Ван де Бек сравнял, Базур вывел «Витесс» вперед, но снова сравнял Тадич – 2:2. Доигрывал «Витесс» вдесятером из-за удаления Базура, который получил за несколько минут две желтые карточки. «Когда ты устал, сложно себя контролировать. Я согласен с решением судьи», – отметил Слуцкий.
«Аякс» предсказуемо чаще владел мячом (69%-31%), перебил «Витесс» в два раза (26:13 по ударам), разгромил по угловым (9:0), но выиграть не сумел. «Виллем», «Зволле», «Хераклес» и «АЗ» – следующие соперники до паузы на матчи сборных, а сразу после нее «Витессу» играть в Эйндховене с «ПСВ».