Новый сезон Слуцкого в «Витессе»: конфликт с ассистентом, потеря Эдегора и 2:2 с «Аяксом»

Что поменялось?

Клуб покинули восемь человек, в том числе Эдегор (теперь играет за «Реал Сосьедад»), чемпион Европы Эдуарду (отправился в «Брагу»), знакомый нам по РПЛ Бюттнер и еще четыре защитника. «Витесс», по данным Transfermarkt, не получил от их ухода ни цента.

Затратил самую малость – за 400 тысяч евро пришел центральный защитник Хайек, есть пара арендованных из «ПСВ» и «Сент-Этьена» – Обиспо и Таннане, появился экс-полузащитник «Вольфсбурга» Базур, выписали из «Лидса» центрфорварда Грота. Еще подписали греческого голкипера Лампру из «Аякса».

Слуцкий раздал несколько интервью за лето. Что говорил о «Витессе»?

«У меня двухлетний контракт с «Витессом». Я намерен его отработать до конца . Такого варианта, из-за которого я готов разорвать свое соглашение с «Витессом», нет».

«Прошлый сезон «Витесса»? Сверхположительно. Попробую объяснить. В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать. По существу, у тебя остается четвертое место. Это твой максимум, на который можешь претендовать. При более благоприятных раскладах, пожалуй, можно было бы завершить сезон четвертыми. И это стало бы большим успехом».