В матче Лиги Европы петарда попала в голову судье. Игру возобновили, чтобы не злить фанатов
В Лиге Европы проходят квалификационные матчи. До группового раунда еще далеко, помимо нынешнего этапа нужно пройти еще один. Самая огненная пара – румынская «КСУ Крайова» против венгерского «Гонведа». Огненная – во всех смыслах.
210 минут команды рубились без забитых мячей – первый матч закончился 0:0, такой же счет был в ответной игре и в овертайме. Перед окончанием овертайма случился инцидент – с трибуны запустили петарду. Говорят, она попала в голову главному судье Арнольду Хантеру.
Матч не могли продолжить примерно полчаса. Судье оказывали помощь.
Наконец, приняли решение – вместо Хантера на поле появился резервный арбитр. В серии пенальти румыны были сильнее 3:1 и вышли дальше. Пока вышли.
Между тем, в соцсетях болельщики пишут, что попадания петарды в голову не было – она взорвалась рядом с судьей и оглушила его.
Есть и видео, но по нему сложно понять, что произошло на самом деле.
Известный румынский арбитр Ион Крэчунеску рассказал в интервью DigiSport о санкциях, которые УЕФА может применить к «Крайове». «Мне рассказали, что было два случая в Европе, когда игра продолжалась после того, как пострадал лайнсмен, но УЕФА оба раза засчитывал техническое поражение по окончании. Существует вероятность, что и здесь произойдет подобное, хотя мне это не кажется нормальным», – публикует слова Крэчунеску sport.ro.
Почему же матч не был завершен сразу же после инцидента? Румынская пресса ссылается на слова венгерского комментатора компании M4, который сказал, что игру не отменили из-за опасений, что фанаты румынского клуба могут выбежать на поле, так как отмена матча будет означать техническое поражение. Полиция со своей стороны не могла представить гарантии безопасности в случае, если бы это произошло.
Голкипер «Крайовы» Мирко Пильячелли взял три пенальти в послематчевой серии. «Я сделал все возможное, – сказал он в интервью DigiSport. – Мы боялись, что матч завершится 0:3, мы видели, как упал судья, опасались, что все кончено».
Если бы не этот эпизод, румыны могли бы готовиться к матчам с греческим АЕКом в плей-офф Лиги Европы в борьбе за попадание в групповой этап. Теперь же велика вероятность, что с греками на этой стадии сыграет венгерский «Гонвед».