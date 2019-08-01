В матче Лиги Европы петарда попала в голову судье. Игру возобновили, чтобы не злить фанатов

Известный румынский арбитр Ион Крэчунеску рассказал в интервью DigiSport о санкциях, которые УЕФА может применить к «Крайове». «Мне рассказали, что было два случая в Европе, когда игра продолжалась после того, как пострадал лайнсмен, но УЕФА оба раза засчитывал техническое поражение по окончании . Существует вероятность, что и здесь произойдет подобное, хотя мне это не кажется нормальным», – публикует слова Крэчунеску sport.ro.

Почему же матч не был завершен сразу же после инцидента? Румынская пресса ссылается на слова венгерского комментатора компании M4, который сказал, что игру не отменили из-за опасений, что фанаты румынского клуба могут выбежать на поле, так как отмена матча будет означать техническое поражение . Полиция со своей стороны не могла представить гарантии безопасности в случае, если бы это произошло.

Голкипер «Крайовы» Мирко Пильячелли взял три пенальти в послематчевой серии. «Я сделал все возможное, – сказал он в интервью DigiSport. – Мы боялись, что матч завершится 0:3, мы видели, как упал судья, опасались, что все кончено».

Если бы не этот эпизод, румыны могли бы готовиться к матчам с греческим АЕКом в плей-офф Лиги Европы в борьбе за попадание в групповой этап. Теперь же велика вероятность, что с греками на этой стадии сыграет венгерский «Гонвед».