Фанаты «Транмера» пришли на «Уэмбли» в масках судьи Дина. И праздновали вместе с ним

В финале «Транмер» играл с «Ньюпортом». Всего на «Уэмбли» пришли 25 тысяч человек, но фанаты «Транмера» выглядели круче всех. Многие нацепили маски с лицом Дина. Совпадение или нет, но «Транмер» победил с минимальным счетом. Победу праздновали сразу несколько Динов – настоящий среди них тоже был.