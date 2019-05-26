Майк Дин
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#Майк Дин #Транмер Роверс

Фанаты «Транмера» пришли на «Уэмбли» в масках судьи Дина. И праздновали вместе с ним

26 мая 2019, 11:14
Александр Плеханов

Английский «Транмер» бился в плей-офф за попадание в третий дивизион. В полуфинале команда обыграла «Форест Грин», но больше результата запомнилась радость Майка Дина. Самый опытный арбитр в АПЛ (19 сезонов, почти 500 матчей) отжигал на трибунах лучше других активных болельщиков.

В финале «Транмер» играл с «Ньюпортом». Всего на «Уэмбли» пришли 25 тысяч человек, но фанаты «Транмера» выглядели круче всех. Многие нацепили маски с лицом Дина. Совпадение или нет, но «Транмер» победил с минимальным счетом. Победу праздновали сразу несколько Динов – настоящий среди них тоже был. 

Людей в его масках можно заносить в отдельную касту болельщиков. 

твиттер PA Dugout

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