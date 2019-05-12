«Ливерпуль» не расстроился: после финиша все пели гимн, общались с фанатами и играли с детьми

«Ливерпуль» в домашнем матче обыграл «Вулверхэмптон», набрал 97 очков, но упустил долгожданное чемпионство. После матча с «Вулвз» ни один игрок хозяев не ушел грустить в подтрибунное помещение. Все остались на поле «Энфилда» и отпраздновали с болельщиками завершение этого тяжелого сезона АПЛ.

Сразу после финального свистка, до награждения Алиссона (он стал лидером среди вратарей АПЛ по числу сухих матчей, их у него набралось 21) и Салаха (он – один из трех лучших бомбардиров), болельщики зажгли пиро и благодарили игроков за сезон.