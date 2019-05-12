«Ливерпуль» не расстроился: после финиша все пели гимн, общались с фанатами и играли с детьми
«Ливерпуль» в домашнем матче обыграл «Вулверхэмптон», набрал 97 очков, но упустил долгожданное чемпионство. После матча с «Вулвз» ни один игрок хозяев не ушел грустить в подтрибунное помещение. Все остались на поле «Энфилда» и отпраздновали с болельщиками завершение этого тяжелого сезона АПЛ.
Сразу после финального свистка, до награждения Алиссона (он стал лидером среди вратарей АПЛ по числу сухих матчей, их у него набралось 21) и Салаха (он – один из трех лучших бомбардиров), болельщики зажгли пиро и благодарили игроков за сезон.
Но в основном фанаты не унывали: веселились в барах, устраивали шоу на трибунах. Футболисты их в этом поддерживали. В конце концов скоро их ждет долгожданный финал ЛЧ.
Уже после награждения футболисты и их семьи подошли к фанатской трибуне и исполнили знаменитый гимн «Ливерпуля». Согласитесь, от такого исполнения бегут мурашки по коже?
Милота дня. Алиссон играет со своей дочкой.
Кстати, в толпе игроков был и владелец команды Джон Генри. Он приехал на матч вместе с женой и тусил на VIP-трибуне в компании президента «Ливерпуля» Тома Вернера. Как сообщает ливерпульский журналист Нил Джонс, они спустились к полю за пятнадцать минут до финального свистка и поддерживали команду, стоя недалеко от Юргена Клоппа.
Болельщики «Ливерпуля» будто не замечали, что их любимая команда упустила долгожданное чемпионство. Конечно, были и такие моменты.
В пабе недалеко от «Энфилда» болельщики пели: они гордятся, что болеют за такую команду. Кстати, после матча игроки выходили на поле со своими детьми, женами и просто веселились. Кроме того, некоторые из них подходили к трибунам и обсуждали что-то с болельщиками. Некоторые (например, Хендерсон) дарили им майки.
Хендерсон после матча, когда болельщики разошлись, забрался на трибуну с таким чемоданчиком, открутил пару кресел и запихал их туда. В прошлом году он сделал так же: в своем доме он обустраивает зал в память о команде