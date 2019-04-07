«Худший судья в моей жизни. Он думает, что он – Бог!». Такого Слуцкого вы еще никогда не видели

«Арбитр не пересматривал этот момент, он не использовал VAR. Мне кажется, все дело в личной неприязни – он в третий раз подряд он допускает ту же ошибку. В каждом матче в чемпионата Голландии я ни разу не думал о работе судей. Судейство – топ, оно на уровне Лиги чемпионов. Все судьи открыты к общению, очень дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руку.

Этот же судья никогда не здоровается, не прощается, не пожимает руку, он ни разу не ответил ни на один мой вопрос, который я ему задавал – в том числе, почему он не использовал видеоповтор при первом голе.

Он слишком высокомерный, слишком эгоистичный. Он бог, и все болельщики, 21 тысяча, пришли, чтобы полюбоваться на его игру. Но это не его игра, он как официант. Он должен быть рядом с игрой, потому что он просто судья.

Самые важные люди здесь – игроки. А он думает, что главный – он. Я вообще за эти 10 месяцев ни разу не видел такого человека, как он, который не пожимает руки, ни здоровается, ни прощается.

Он никогда не ошибается, никогда не объясняет свои ошибки или другие решения. Очень высокомерный, очень эгоистичный. Это худший судья в мире, которого я видел за всю свою жизнь».

В комментариях к видео практически никто не критиковал Слуцкого. Абсолютное большинство согласилось со словами тренера. Кстати говоря, решающий пенальти, похоже, и правда назначать не стоило – нарушение, скорее, произошло в метре от штрафной площади (надеемся, что видео будет доступно позже).