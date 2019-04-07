«Худший судья в моей жизни. Он думает, что он – Бог!». Такого Слуцкого вы еще никогда не видели
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого борется за попадание в семерку ради еврокубкового плей-оффа. Поначалу получалось лучше, сейчас же клуб занимает седьмое место, и он не побеждал целый месяц – четыре ничьи и поражение. Особенно обидно было не выиграть у ПСВ, победа находилась буквально в нескольких минутах.
Кратко о матче «Витесс» – ПСВ:
• «Витесс» трижды вел в счете, но все время упускал преимущество. Матч закончился со счетом 3:3.
• В ворота «Витесса» было назначено два пенальти.
• У «Витесса» удалили игрока.
• «Витессу» дали пенальти, но потом забрали, посмотрев VAR.
Леонид Слуцкий после игры разразился мощным спичем в адрес арбитра Сердара Гезебююка, затронув и его личные качества. Недовольство тренера вызвал в том числе и эпизод в добавленное время при счете 3:2 в пользу «Витесса»: за фол последней надежды был удален защитник ван дер Верфф и назначен пенальти, который реализовал Лосано – 3:3.
«Арбитр не пересматривал этот момент, он не использовал VAR. Мне кажется, все дело в личной неприязни – он в третий раз подряд он допускает ту же ошибку. В каждом матче в чемпионата Голландии я ни разу не думал о работе судей. Судейство – топ, оно на уровне Лиги чемпионов. Все судьи открыты к общению, очень дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руку.
Этот же судья никогда не здоровается, не прощается, не пожимает руку, он ни разу не ответил ни на один мой вопрос, который я ему задавал – в том числе, почему он не использовал видеоповтор при первом голе.
Он слишком высокомерный, слишком эгоистичный. Он бог, и все болельщики, 21 тысяча, пришли, чтобы полюбоваться на его игру. Но это не его игра, он как официант. Он должен быть рядом с игрой, потому что он просто судья.
Самые важные люди здесь – игроки. А он думает, что главный – он. Я вообще за эти 10 месяцев ни разу не видел такого человека, как он, который не пожимает руки, ни здоровается, ни прощается.
Он никогда не ошибается, никогда не объясняет свои ошибки или другие решения. Очень высокомерный, очень эгоистичный. Это худший судья в мире, которого я видел за всю свою жизнь».
В комментариях к видео практически никто не критиковал Слуцкого. Абсолютное большинство согласилось со словами тренера. Кстати говоря, решающий пенальти, похоже, и правда назначать не стоило – нарушение, скорее, произошло в метре от штрафной площади (надеемся, что видео будет доступно позже).
На кого же так ополчился Слуцкий?
33-летний судья Сердар Гезебююк работает в Эредивизи с 2010 года, он является рефери ФИФА с 2012-го. Он начинал карьеру вратарем в любительском клубе «Олимпия Хаарлем», но как-то его попросили отсудить матчи молодежных команд, так и началась судейская карьера.
В своем первом матче в Эредивизи он показал красную карточку, но при этом стал самым молодым арбитром в истории Голландии (в 24 года), а потом и самым молодым голландским судьей, обслуживающим международные матчи. В дебютном сезоне получил приз лучшего рефери Эредивизи. В 2015-м отсудил финал юношеской ЛЧ между «Челси» и «Шахтером» (англичане выиграли 3:2).
Кроме того, Гезебююк получал назначения на матчи квалификации к ЧМ-2014 и ЧМ-2018, работал на играх Лиги Наций Эстония – Греция и Люксембург – Белоруссия. Он обслуживал два матча на Суперкубок Голландии (2016, 2018).
Несколько любопытных историй о нем.
• В 2011 году в прессу попали анонимные письма, в которых сообщалось, что судья собирается играть в покер с игроками из голландского чемпионата. Гезебююк отверг эту информацию.
• Во время одного из матчей в 2012 году Гезебююк прибежал к тренеру «Гронингена», снял повязку на которой было написано «Respect» и продемонстрировал ее ему. Случилось это через неделю после гибели голландского лайнсмена от рук фанатов.
• В 2015-м голландская газета Volkskrant сообщила, что Гезебююк находится под подозрением в участии договорных матчей. Арбитр выступил с опровержениями.
«Витесс» хоть и не выиграл, но все равно помог «Аяксу» в чемпионской гонке, притормозив ПСВ. У двух команд по 71 набранному очку, но выше стоит «Аякс». До конца чемпионата осталось пять туров.