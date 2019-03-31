Сын Зидана играл в третьем дивизионе. Новая роль – основной вратарь «Реала»
«Реал» уже сейчас готовится к новому сезону. Зидан пробует вообще всех, поэтому на игру с «Уэской» вышел интересный состав. В старте оказались Одриосола, Льоренте, Себальос, Диас и Зидан. Да, мы не ошиблись – Зидан поставил в ворота 20-летнего сына Люку.
Здоровый Кейлор Навас остался на скамейке, а получивший мышечную травму Куртуа вообще не попал в заявку.
Летом 2018-го Marca утвердительно писала, что Люка Зидан уходит из клуба. «Реал» как раз подписал украинца Лунина, а на роль первого вратаря приобрели Куртуа.
Люка уже искал новый клуб, но потом все переиграли. Лунина отдали в аренду, а Люку оставили в команде Б. Все это время он играл в третьем дивизионе с нормальной статистикой: 23 матча, 30 пропущенных мячей, 7 сухих игр.
К марту у Зидана накопились предложения. Сейчас им интересуется «Базель», а клубы из Италии и Франции рассматривают Люку среди многих кандидатов. Летом у вратаря, которого оценивают в 300 тысяч евро, завершается контракт с «Реалом».
В дебютной игре в Примере по этому сезону Люка пропустил уже на 3-й минуте, а потом добавил еще один мяч на 74-й. У «Реала» забили Иско, Себальос и Бензема – этого хватило для волевой победы.
Интересно, что Зидан отбил только один удар в створ. Игра с последней командой Примеры получилась для него смазанной и нервной.
Сыграть в чемпионате Зидан мог еще пару месяцев назад. Тогда «Реал» тренировал Солари, а для клуба неудачно сошлись несколько факторов. Касилью продали в «Лидс», Навас травмировался, Куртуа только восстанавливался.
Зидан попадал в заявку на игру с «Севильей», но в ворота все-таки поставили Куртуа. Возвращение отца поменяло для Люки все расклады.
«Тибо будет играть снова, а третий вратарь – Люка. У нас три хороших вратаря, но в Мадриде должны играть три великих голкипера», – говорил Зидан еще после победы над «Сельтой» (2:0).
Все это только к тому, что Зидан еще не принял никакого решения по конкретной фамилии первого вратаря. Поэтому сейчас основным пробуется Люка.
При других условиях Люка вряд ли продлил бы соглашение, но теперь в клуб вернулся его отец. От одного его появления шансы Зидана на хорошую роль в «Реале» возросли во много раз. Даже не самый удачный дебют этого у него не отнимет.