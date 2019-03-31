Сын Зидана играл в третьем дивизионе. Новая роль – основной вратарь «Реала»

Летом 2018-го Marca утвердительно писала, что Люка Зидан уходит из клуба. «Реал» как раз подписал украинца Лунина, а на роль первого вратаря приобрели Куртуа.

Люка уже искал новый клуб, но потом все переиграли. Лунина отдали в аренду, а Люку оставили в команде Б. Все это время он играл в третьем дивизионе с нормальной статистикой: 23 матча, 30 пропущенных мячей, 7 сухих игр.

К марту у Зидана накопились предложения. Сейчас им интересуется «Базель», а клубы из Италии и Франции рассматривают Люку среди многих кандидатов. Летом у вратаря, которого оценивают в 300 тысяч евро, завершается контракт с «Реалом».