Уэска

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Гайч на правах аренды перешел из ЦСКА в «Уэску»
#Адольфо Гайч
Футбол
«Шеффилд» – единственная команда из АПЛ, у которой в этом сезоне нет ни одной победы
#Шеффилд Юнайтед
Футбол
«Уэска» досрочно вышла в Примеру
#Уэска
Все новости
Материалы
Игрок показал фотографию бабушки после гола в Примере. Она лежит в больнице с коронавирусом
#Хави Онтиверос
Капитан «Уэски» в каждом гостевом матче меняет повязку. Посвящает их городу соперника
#Хорхе Пулидо
В Испании – массовые задержания по подозрению в договорных матчах
#Примера
Сын Зидана играл в третьем дивизионе. Новая роль – основной вратарь «Реала»
#Реал
Все материалы