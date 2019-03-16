Главный итог возвращения Зидана – преображение Марсело

Когда Роналду еще был в Мадриде, он близко сдружился с Марсело. Когда Роналду уехал в Турин, Марсело логично отправляли за ним.

Эти слухи поддерживались выбором Солари. В 2019 году он шесть раз оставлял Марсело на скамейке в матчах Примеры. Еще в двух встречах бразилец выходил на замену в конце игры.