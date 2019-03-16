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#Реал #Зинедин Зидан #Марсело

Главный итог возвращения Зидана – преображение Марсело

16 марта 2019, 19:56

Когда Роналду еще был в Мадриде, он близко сдружился с Марсело. Когда Роналду уехал в Турин, Марсело логично отправляли за ним.

Эти слухи поддерживались выбором Солари. В 2019 году он шесть раз оставлял Марсело на скамейке в матчах Примеры. Еще в двух встречах бразилец выходил на замену в конце игры.

Солари предпочел Марсело 22-летнего защитника Серхи Регилона. Начиная с ноября 2018-го, Регилон провел в Примере 12 матчей и отдал два ассиста. Молодой воспитанник «Реала» старался, болельщики его поддерживали, а Марсело грустно сидел.

Статистика тоже добивала все перспективы Марсело. К середине февраля «Реал» выиграл только одну игру из девяти, где Марсело выходил в старте. «Конечно, это я во всем виноват», – писал Марсело в социальных сетях.

Подобные подсчеты его вообще не радовали. Бразилец остро реагировал на любые обращения к его персоне, но не прекращал работу над собой. Перед Класико Марсело пообещал Солари, что сбросит три килограмма и начнет усердные тренировки.

Возвращение Зидана сразу добавило Марсело мотивации. A Bola Brasil давала информацию, что одним из требований Зидана было сохранение Марсело в «Реале». Бразилец, кстати, сразу передумал уходить.

В игре с «Сельтой» Зидан вернул в состав тех, на кого полагался в предыдущем сезоне. Навас, Марсело, Иско и Бэйл сразу вышли в основе. Иско и Бэйл забили по мячу, а «Реал» легко победил. 

Голевой пас на Бэйла сделал именно Марсело. Он оказался одним из главных игроков матча: дважды успешно обыграл соперника, раз пробил по воротам, показал 79% точности пасов.

«Реал» остался третьим в таблице, но отставание от «Атлетико» временно сократилось до двух очков. Ничего выдающегося «Реал» не показал, но Марсело сыграл убедительно. Хотя бы его настроение Зидан уже изменил. 

Все фото: Global Look Press
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