Трент Александер-Арнольд
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Уэйн Руни
Сеск Фабрегас
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#Трент Александер-Арнольд #Футбол #АПЛ #Уэйн Руни #Сеск Фабрегас

Александер-Арнольд сделал 25 ассистов в АПЛ. Только два игрока были моложе, когда достигли этой отметки

25 февраля 2020, 10:05

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд – третий игрок по возрасту на момент достижения показателя в 25 голевых передач в Премьер-лиге.

  1. Сеск Фабрегас (20 лет, 134 дня)
  2. Уэйн Руни (21 год, 63 дня)
  3. Трент Александер-Арнольд (21 год, 140 дней)
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще больше о способностях Трента
В «Ливерпуле» играют уникальные крайние защитники. Соперники их ненавидят
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