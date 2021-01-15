«Дерби» сделал Руни постоянным главным тренером. Он завершил карьеру игрока

Уэйн Руни пришел в «Дерби» в августе 2019-го и сразу же на роль играющего тренера. Полноценным тренером он стал в ноябре-2020, когда клуб уволил Филиппа Коку – с этого момента он стал исполняющим обязанности главного тренера.

Спустя два месяца клуб (15 января) «Дерби» утвердил Уэйна Руни на посту главного. Он подписал контракт до лета 2023-го и завершил карьеру игрока.