Уэйн Руни
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
1
#Уэйн Руни #Футбол

Руни почти два года выбивал разрешение на трактор в новом доме

14 апреля, 12:37

твиттер The Sun

С июля 2018 года Уэйн Руни выстраивает для семьи особняк в Чешире, куда вложил около 20 миллионов фунтов. Примерно с того же времени он подал заявку на использование трактора – для него выстроят отдельный сарай на территории. Там Руни будет хранить сено. Трактор необходим для обслуживания окружных земель вокруг дома – их площадь насчитывает 40 гектар.

Когда Руни только захотел переоборудовать старые хозяйственные постройки, против использования трактора выступили местные жители и чиновники. Все это время Руни добивался разрешения и доказывал, что это не создаст проблем окружающим. Daily Mail пишет, что обо всем наконец-то договорились. Битва за трактор продолжалась 22 месяца.

В ближайшее время Руни переедет в новый особняк вместе с семьей. Там уже почти все достроено: на территории есть бассейн, бильярдная с баром, кинотеатр на десять мест и футбольное поле с отдельными раздевалками. Внешний вид дома он тоже согласовывал с местными жителями – они не хотели, чтобы постройка Руни выделялась на общем фоне.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
У Руни много карьерных историй
Однажды Руни наступил на пах португальцу, а Роналду сдал его судье. Не поверите: этот конфликт их сблизил
Голы Руни с центра поля – история. Он забивал так везде, где играл
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Freyk
14 апреля, 12:55
Оказывается, Nike в 2010 почти пророческую рекламу про Руни снял :)
ответить
Все теги
#Уэйн Руни
#Футбол