Руни почти два года выбивал разрешение на трактор в новом доме

С июля 2018 года Уэйн Руни выстраивает для семьи особняк в Чешире, куда вложил около 20 миллионов фунтов. Примерно с того же времени он подал заявку на использование трактора – для него выстроят отдельный сарай на территории. Там Руни будет хранить сено. Трактор необходим для обслуживания окружных земель вокруг дома – их площадь насчитывает 40 гектар.

Когда Руни только захотел переоборудовать старые хозяйственные постройки, против использования трактора выступили местные жители и чиновники. Все это время Руни добивался разрешения и доказывал, что это не создаст проблем окружающим. Daily Mail пишет, что обо всем наконец-то договорились. Битва за трактор продолжалась 22 месяца.

В ближайшее время Руни переедет в новый особняк вместе с семьей. Там уже почти все достроено: на территории есть бассейн, бильярдная с баром, кинотеатр на десять мест и футбольное поле с отдельными раздевалками. Внешний вид дома он тоже согласовывал с местными жителями – они не хотели, чтобы постройка Руни выделялась на общем фоне.