Однажды Руни наступил на пах португальцу, а Роналду сдал его судье. Не поверите: этот конфликт их сблизил

Уэйн Руни недавно дал интервью английской прессе, в котором вспомнил один из самых примечательных эпизодов ЧМ-2006. В четвертьфинале Англия встречалась с Португалией, Руни удалили, а Роналду раскритиковали за апелляции к судье и подмигивание. Оба футболиста в то время играли за один и тот же клуб – «МЮ». После турнира многие задавались вопросом, как вообще после этого они смогут играть вместе.

Вспомним, как все было.

• Руни и Роналду к тому времени уже два года играли вместе за «МЮ»: Руни перешел в 2004-м, Роналду – годом ранее.

• Это был первый чемпионат мира для обоих игроков. Они уже ездили на один крупный турнир – на Евро в 2004-м. Кстати, тогда Португалия и Англия тоже пересекались в четвертьфинале, а Роналду и Руни сыграли друг против друга первые 27 минут – англичанина заменили из-за травмы.

• 1/4 ЧМ, эпизод на 61-й минуте: Руни борется против Карвалью и наступает на него. Роналду подлетает к судье и апеллирует, Руни толкает своего партнера по клубу. Судья удаляет Руни с поля, тот проходит мимо Роналду. Позже камера выхватывает подмигивающего кому-то португальца.

• Через час Англия, как и два года назад, проигрывает по пенальти.