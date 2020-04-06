Однажды Руни наступил на пах португальцу, а Роналду сдал его судье. Не поверите: этот конфликт их сблизил
Уэйн Руни недавно дал интервью английской прессе, в котором вспомнил один из самых примечательных эпизодов ЧМ-2006. В четвертьфинале Англия встречалась с Португалией, Руни удалили, а Роналду раскритиковали за апелляции к судье и подмигивание. Оба футболиста в то время играли за один и тот же клуб – «МЮ». После турнира многие задавались вопросом, как вообще после этого они смогут играть вместе.
Вспомним, как все было.
• Руни и Роналду к тому времени уже два года играли вместе за «МЮ»: Руни перешел в 2004-м, Роналду – годом ранее.
• Это был первый чемпионат мира для обоих игроков. Они уже ездили на один крупный турнир – на Евро в 2004-м. Кстати, тогда Португалия и Англия тоже пересекались в четвертьфинале, а Роналду и Руни сыграли друг против друга первые 27 минут – англичанина заменили из-за травмы.
• 1/4 ЧМ, эпизод на 61-й минуте: Руни борется против Карвалью и наступает на него. Роналду подлетает к судье и апеллирует, Руни толкает своего партнера по клубу. Судья удаляет Руни с поля, тот проходит мимо Роналду. Позже камера выхватывает подмигивающего кому-то португальца.
• Через час Англия, как и два года назад, проигрывает по пенальти.
Уже годы спустя Руни рассказал об этом: «Когда Криштиану подбежал к арбитру, я оттолкнул его, потому что не понимал, что он делает. Потом читал на телефоне много сообщений о Роналду. Тогда, сидя в раздевалке, у меня было время успокоиться и подумать».
The Times после игры ссылалась на источники в полицейском управлении Манчестера и писала, что там сильно волнуются по поводу возвращения Роналду в город для продолжения выступлений за клуб – опасаются фанатских беспорядков.
Тогда же после игры британская пресса заваливала инсайдами о ярости Руни – будто бы тот пытался прорваться в португальскую раздевалку, чтобы побить Роналду, не успокоился и на следующий день, пообещав разобраться с ним по-мужски. «Если бы он был моим одноклубником, у меня бы появилось отвращение к нему», – говорил о португальце Стивен Джеррард.
Про подмигивание тоже есть разные версии. Роналду утверждал, что отреагировал так на указания тренера Сколари. Но ему не верили.
Тяжелее всех в этот момент было Алексу Фергюсону, потому что было неясно, что будет с его суперсвязкой в «МЮ» после этого скандала. Позже Фергюсон признался, что сильно сомневался в дальнейших хороших отношениях игроков, но проблема разрешилась быстро: «Руни сам тогда позвонил Роналду и сказал, что между ними не будет никаких проблем. Уэйн даже признался мне, что готов дать интервью на эту тему, чтобы ее окончательно забыли».
Роналду вспоминал в 2018-м: «Пресса раздула драму, которой никогда не существовало. Возвращаясь в Англию я побаивался не Руни, а фанатов. Думал, что меня будут освистывать на всех стадионах».
А вот воспоминания Руни: «После игры я пошел к нему в тоннеле. Подумал, что надо поговорить сразу и один на один. Он посмотрел на меня, будто хотел извиниться. Я сказал, что у меня нет с ним проблем. Наслаждайся турниром и удачи. Увидимся через несколько недель и будем биться за трофей в лиге».
Роналду вернулся, и его ожидаемо жутко освистывали на всех английских стадионах. Руни запомнилось, что все прошло быстро: «Пресса подогревала ситуацию все лето, пытаясь представить, что у нас были проблемы, но на деле их не было. В первой игре мы победили «Фулхэм» 5:1, я забил два и помог забить один ему. Это всех и успокоило».
«Я стал более мудрым и опытным, а также психологически устойчивым, – говорил об этом непростом времени Роналду. – Конечно, мне помог Руни. Он сказал: «Криштиану, все в прошлом, давай говорить о настоящем, давай выигрывать трофеи вместе».
Руни говорил, что удаление в том матче стало худшим моментом его карьеры. Но поступил бы он так же на месте Роналду? «Если бы он заслуживал красной – да, без вопросов. Я думал: «Я же в первом тайме требовал для него желтую за симуляцию». А в подмигивании я ничего такого не увидел. Это ничего не значило. И я успокоился».
Очевидно, что в той истории все зависело от реакции Руни. Если бы конфликт продолжился, Роналду бы ушел из «МЮ» раньше, а у Фергюсона появилась бы неожиданная и очень серьезная проблема. Руни было 20 лет, и повел он себя мудро. Конфликт был потушен в тот же вечер, и для клуба это был абсолютно лучший сценарий.
Роналду играл за «МЮ» еще три года. Результат – три победы в АПЛ, завоеванный в Москве трофей Лиги чемпионов. И еще несколько второстепенных наград вроде Кубка лиги и клубного ЧМ. Плюс первый в карьере «Золотой мяч» в 2008-м.
Роналду говорил, что тот инцидент помог ему созреть как игроку. Руни утверждал, что произошедшее еще больше сблизило их на поле. Насколько оба правы – лучше всего скажут цифры. Это был потрясающий дуэт.