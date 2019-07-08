Пять лет назад Бразилия умирала от тоски и боли. Те самые 1:7
Это до сих пор помнится в подробностях: Мюллер, Клозе, Кроос, Кроос, Хедира – 0:5 уже к 29-й минуте. Затем Шюррле, Шюррле, Оскар – 1:7.
Счет, который может быть только во сне, в симуляторе, где-то еще, – но никак не в реальной жизни. Тем не менее тому самому матчу Бразилия – Германия уже ровно пять лет и едва ли в истории происходило и произойдет нечто более необъяснимое.
Все эти цифры – просто насмешка: Бразилия перебила Германию по ударам (18:14 и даже в створ – 13:12), угловым (7:5), чаще владела мячом (52%-48%) и меньше фолила. При 0:5 немцы также владели мячом меньше соперника, но 82% из своего владения – у ворот бразильской сборной.
Это был всего второй раз в истории, когда Бразилия пропустила семь и более голов. Было восемь, но аж в 1934 году, и то в товарняке – 4:8 от Югославии.
Находились те, кто ставил на этот счет у букмекеров. Самым запоминающимся стал пример жителя Новой Зеландии – тот поставил $50, а выиграл аж $50 тысяч.
По данным GloboEsporte, в твиттере во время игры чаще всего упоминали того, кто в матче не играл – из-за тяжелой травмы отсутствовал Неймар, а про него было почти три миллиона упоминаний. Второе место у Фреда, который жутко всем надоел своими промахами – примерно 700 тысяч. Чуть меньше у Мирослава Клозе, ставшего в тот день лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
Бразилия в нокауте, но немцы тоже были в шоке, судя по их послематчевым комментариям:
- «Если честно, я не знаю, что сказать... Не могу поверить в это! Это какое-то полное сумасшествие», – Мюллер;
- «Я не верю в то, что произошло», – Клозе;
- «Мы провели потрясающий матч. Это лучший матч сборной Германии за всю ее историю», – Кроос;
- «Не хочу показаться самоуверенным, но мы больше чем за час до окончания игры уже знали, что пройдем дальше», – Хуммельс;
- «Эта победа – что-то невероятное. Я буду помнить ее всю жизнь», – Шюррле.
Но Йоахим Лев был спокоен: «Сегодня мы встречались с достойным соперником и провели идеальный матч. В нашей раздевалке – сдержанная радость, ведь все понимают, что им предстоит куда более сложный и важный финальный матч».
Никому не пожалеешь испытать эмоции бразильцев, хотя они и пытались оправдаться:
- «Я не считаю, что это поражение станет пятном на нашей репутации. Ее нельзя запятнать одним матчем», – Алвес;
- «Мы подвергнемся критике со всех сторон. И лишь немногие оценят наши усилия», – Халк;
- «У Германии получалось все, а у нас — ничего», – Виллиан;
- «Приношу извинения всем бразильцам. Я просто хотел видеть улыбки людей. Очень хотелось видеть бразильцев счастливыми», – Давид Луиз;
- «Первым делом обращаюсь к людям: пожалуйста, извините нас за эту ужасную ошибку. Это я несу ответственность за этот катастрофический результат», – Сколари.
Наиболее точно подвел итог Тьяго Силва, который не играл из-за дисквалификации:
«Этот результат останется на нас клеймом на всю жизнь».
Пресса жалеть бразильцев не собиралась.
«Позор во веки веков» / «Резня на чемпионате мира»
Креатив с цифрой 7.
И траурные обложки бразильских СМИ с надписями о позоре и унижении.
На ЧМ-1950 Бразилия уже готовилась получить титул в руки, надо было лишь не проиграть Уругваю в последнем матче (по формату был однокруговой турнир). Неожиданное поражение 1:2 – до сих пор чернейшая страница в бразильской истории. 199 тысяч на трибунах были буквально раздавлены этой трагедией. Кубок уругвайцам вручили в полнейшей тишине. По Бразилии прокатилась волна сердечных приступов и самоубийств.
1:7 от Германии в 2014-м можно было ждать с подобным опасением, учитывая, как религиозно в Бразилии относятся к футболу. Но тут масштабы оказались не столь велики.
На Копакабане было несколько стычек, но полиция угомонила недовольных.
В Сан-Паулу подожгли с десяток автобусов, но никто не пострадал – это произошло в автопарке. Разграбили магазин электроники.
Еще полиции пришлось применить слезоточивый газ, озадачив российских комментаторов, но все быстро успокоилось.
Футболки сборной рвали и сжигали, но это вполне стандартное проявление эмоций.
Полиция готовилась к серьезным беспорядкам, но этого не произошло. Улицы пустынны, люди опустошены. Было задержано всего 11 человек. В десятки раз больше людей задерживали перед ЧМ, когда были протесты против его проведения в Бразилии.
Все закончилось тихо и грустно, но совсем не по масштабам футбольной катастрофы. Эмоций не было даже на возмущение.