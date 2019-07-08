Пять лет назад Бразилия умирала от тоски и боли. Те самые 1:7

Это до сих пор помнится в подробностях: Мюллер, Клозе, Кроос, Кроос, Хедира – 0:5 уже к 29-й минуте. Затем Шюррле, Шюррле, Оскар – 1:7.

Счет, который может быть только во сне, в симуляторе, где-то еще, – но никак не в реальной жизни. Тем не менее тому самому матчу Бразилия – Германия уже ровно пять лет и едва ли в истории происходило и произойдет нечто более необъяснимое.

Все эти цифры – просто насмешка: Бразилия перебила Германию по ударам (18:14 и даже в створ – 13:12), угловым (7:5), чаще владела мячом (52%-48%) и меньше фолила . При 0:5 немцы также владели мячом меньше соперника, но 82% из своего владения – у ворот бразильской сборной.