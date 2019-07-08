Габриэл Жезус
Кубок Америки
Бразилия
Перу
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#Габриэл Жезус #Кубок Америки #Бразилия #Перу

Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился

08 июля 2019, 00:57

Для нападающего Габи Жезуса матч с Перу оказался четвертым подряд на Копе в составе сборной Бразилии. На групповом этапе Жезус просто обострял. В плей-офф он разошелся. В полуфинале он забил и отдал голевую передачу. В финале он добился хет-трика. Правда, не того, о котором мечтал.

15 минута – Жезус накрутил двух перуанцев и навесил на Эвертона, который забил гол. Так Жезус заработал голевую передачу.

47 минута – он откликнулся на передачу Артура и забил гол.

70 минута – Жезус влетел в спину соперника, и арбитр показал ему красную карточку.

Бедный Жезус не сразу ушел с поля: он не соглашался с арбитром и полминуты спорил с ним. В подтрибунном помещении Габи Жезус не сдержался и расплакался.

У Жезуса получается очень трудный сезон. За «Манчестер Сити» в прошлом сезоне АПЛ он сыграл всего 1019 минут, забил 7 голов, выдавал сухую серию из 487 минут и восстанавливался от травмы. В финале Кубка Америки, несмотря на гол, мучения продолжились: его удалили. На его счастье Бразилия обыграла Перу и стала победителем этой Копы.

Все фото: Global Look Press
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