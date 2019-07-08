Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился

Для нападающего Габи Жезуса матч с Перу оказался четвертым подряд на Копе в составе сборной Бразилии. На групповом этапе Жезус просто обострял. В плей-офф он разошелся. В полуфинале он забил и отдал голевую передачу. В финале он добился хет-трика. Правда, не того, о котором мечтал.

15 минута – Жезус накрутил двух перуанцев и навесил на Эвертона, который забил гол. Так Жезус заработал голевую передачу.

47 минута – он откликнулся на передачу Артура и забил гол.

70 минута – Жезус влетел в спину соперника, и арбитр показал ему красную карточку.