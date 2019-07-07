Теперь у Месси война с южноамериканскими судьями

Судья же написал в послематчевом рапорте, что удалил Месси за грубый толчок. После этого Месси вышел к журналистам в микст-зону и дал горячее интервью.

О коррупции в аргентинском футболе

« Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения . Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал».

О судействе и заговорах на Кубке Америки

«Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Все это не позволило нам выйти в финал. Нужно говорить правду.

Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии. Надеюсь, что судьи и VAR ни на что не повлияют, и Перу сможет составить конкуренцию, потому что команда на это способна. Но я вижу, что это будет сложно».