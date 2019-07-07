Лионель Месси
Кубок Америки
Гари Медель
Николас Отаменди
Аргентина
Бразилия
Чили
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#Лионель Месси #Кубок Америки #Аргентина #Бразилия #Гари Медель #Николас Отаменди #Чили

Теперь у Месси война с южноамериканскими судьями

07 июля 2019, 14:45

Во время матча Аргентины и Чили Месси сцепился с Гари Меделем и получил удаление. Мы об этом уже писали, но этот эпизод спровоцировал важное продолжение.

Начнем с того, что с решением арбитра не согласился и Медель. После матча он сказал: «Я поддержу Месси. Не думал, что мы получим даже желтую карточку. Там было несколько толчков, но не более того. Арбитр мог разобраться в эпизоде гораздо лучше».

Судья же написал в послематчевом рапорте, что удалил Месси за грубый толчок. После этого Месси вышел к журналистам в микст-зону и дал горячее интервью.

О коррупции в аргентинском футболе

«Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал».

О судействе и заговорах на Кубке Америки

«Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Все это не позволило нам выйти в финал. Нужно говорить правду.

Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии. Надеюсь, что судьи и VAR ни на что не повлияют, и Перу сможет составить конкуренцию, потому что команда на это способна. Но я вижу, что это будет сложно».

Месси не первый раз разносит судейство на этом Кубке Америки

Впервые это случилось после поражения от сборной Бразилии. У Месси было несколько претензий.

Первая – судья показал аргентинцам левые карточки. «Судья давал их за всякую фигню и даже не обратился к VAR, это невероятно! Так было весь матч. При малейшем контакте он свистел в пользу соперника, и эта ерунда отвлекала нас от игры».

Вторая – судья не поставил пенальти в пользу Аргентины. «У нас были голевые моменты, мяч попадал в каркас ворот. Но нам почему-то не дали пару пенальти, хотя для были причины: бразильцы фолили у себя в штрафной».

Третья – бразильцы неправильно забили гол. «Они не играли лучше нас. Они быстро открыли счет, а второй гол был забит после того, как нам не дали пенальти».

Пока единственным шагом Федерации футбола Аргентины был запрос аудиопереговоров арбитра, судившего полуфинал, с видеоассистентом (КОНМЕБОЛ еще не одобрил эту просьбу). И для этого есть все основания.

До начала встречи у судьи Родди Самбрано были проблемы со связью с видеоассистентом. Журналисты Globo Esporte опубликовали информацию о том, что в этом виновата служба безопасности президента Бразилии. Известный итальянский журналист Танкреди Палмери добавил: видеоассистент дважды просил судью посмотреть повторы спорных ситуаций (тех, когда, по мнению аргентинцев, он не поставил в их пользу пенальти), но Самбрано отказался это делать.

Кстати, а кто-то еще говорил о странном судействе, кроме Месси?

Да. Отаменди сказал, что во время матча с Чили арбитры не смотрели повторы спорных ситуаций.

Главный тренер сборной Колумбии Карлуш Кейруш раскритиковал судей после матча с теми же чилийцами: «Нельзя допускать продолжения игры, если офсайд зафиксирован за 40 метров от ворот. Мы не знаем, нужно продолжать игру или нет».

У Месси раньше были конфликты с судьями?

Для Месси это удаление стало вторым в карьере. Первое он тоже получил в сборной – спустя 40 секунд после дебюта.

У Месси было не так много разборок с судьями. Но есть парочка, которая особенно запомнилась.

В 2017-м, во время матча отборочного этапа к ЧМ-2018 с Чили Месси много раз спорил с арбитрами, а в последней перепалке оскорбил главного судью. В ходе разговора Месси сказал плохие вещи про самого арбитра и про его мать. В результате ФИФА оштрафовала Месси на десять тысяч швейцарских франков и дисквалифицировала его на четыре матча.

Что касается выступлений за «Барсу», то в матче с «Реалом» в сезоне-2008/09 на Месси жестко налетел Рауль. Судья Ундиано Мальенко стоял рядом, все видел, но никак не отреагировал. Лео несколько раз что-то крикнул ему, а потом толкнул Мальенко, потому что арбитр не обращал на него внимания.

Ла Лига никак не наказала Месси за этот жест.

Все фото: Global Look Press
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