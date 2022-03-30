Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
17Гари Медель Г. Медель
|Пол
|34
|12
|0
|1
|3
|0
|
4Маурисио Исла М. Исла
|Пол
|33
|11
|1
|3
|0
|0
|
1Клаудио Браво К. Браво
|Вра
|39
|10
|0
|0
|2
|0
|
7Алексис Санчес А. Санчес
|Нап
|33
|10
|3
|3
|1
|0
|
20Чарлес Арангис Ч. Арангис
|Пол
|33
|9
|0
|1
|2
|1
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
4
|835
|315
|208
|312
|993:1144
|1153
|
5
|835
|314
|156
|365
|888:1093
|1098
|
6
|835
|260
|208
|367
|988:1048
|988
|
7
|835
|159
|416
|260
|837:988
|893
|
8
|835
|208
|156
|471
|1196:1831
|780
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