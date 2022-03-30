Чили

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Мартин Ласарте
М. Ласарте
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
17
Гари Медель Г. Медель 		Пол 34 12 0 1 3 0
4
Маурисио Исла М. Исла 		Пол 33 11 1 3 0 0
1
Клаудио Браво К. Браво 		Вра 39 10 0 0 2 0
7
Алексис Санчес А. Санчес 		Нап 33 10 3 3 1 0
20
Чарлес Арангис Ч. Арангис 		Пол 33 9 0 1 2 1
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Ближайшие матчи
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
-:-
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Чили
-
Уругвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
-:-
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Чили
-
Уругвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
-:-
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Чили
-
Уругвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
-:-
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Чили
-
Уругвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
-:-
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Чили
-
Уругвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
4
Уругвай
835 315 208 312 993:1144 1153
5
Перу
835 314 156 365 888:1093 1098
6
Чили
835 260 208 367 988:1048 988
7
Колумбия
835 159 416 260 837:988 893
8
Боливия
835 208 156 471 1196:1831 780
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Результаты
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
0 : 2
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Чили
0
Уругвай
2
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
0 : 2
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Чили
0
Уругвай
2
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
25.03.2022 25 марта 2022 пт 2:30
Бразилия
4 : 0
Чили
25.03.2022 25 марта 2022 пт 2:30
17 тур
Бразилия
4
Чили
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 17 тур
01.02.2022 01 февр. 2022 вт 23:00
Боливия
2 : 3
Чили
01.02.2022 01 февр. 2022 вт 23:00
16 тур
Боливия
2
Чили
3
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
01.02.2022 01 февр. 2022 вт 23:00
Боливия
2 : 3
Чили
01.02.2022 01 февр. 2022 вт 23:00
16 тур
Боливия
2
Чили
3
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
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