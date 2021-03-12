Что сейчас с Марком Гонсалесом после ЦСКА. Перенес инфаркт и рекламировал парфюм Антонио Бандераса

Недавно в инстаграме Мауры Риверы, подруги бывшего игрока ЦСКА Марка Гонсалеса, появился такой пост:

«Моя любовь, мой спутник жизни. Какой же страх я пережила, какие бессонные ночи были у меня.

Ты еще с нами. Хорошо, что тебе уже немного лучше. Это дает нам возможность наслаждаться каждым мгновением вместе.

Удивительно, как в жизни все может измениться в один момент. Она удивляет нас и преподносит нам испытания, она пугает нас. Но вера, сила и надежда помогут нам все преодолеть. Я хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной.

Марк перенес острый инфаркт миокарда. И я говорю, чтобы вы не верили всему, что пишут в соцсетях. Мы такие же люди, как и вы. Бывают моменты страха и спада. Но сейчас мы вместе. И цените каждую минуту».