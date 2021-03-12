Что сейчас с Марком Гонсалесом после ЦСКА. Перенес инфаркт и рекламировал парфюм Антонио Бандераса
Недавно в инстаграме Мауры Риверы, подруги бывшего игрока ЦСКА Марка Гонсалеса, появился такой пост:
«Моя любовь, мой спутник жизни. Какой же страх я пережила, какие бессонные ночи были у меня.
Ты еще с нами. Хорошо, что тебе уже немного лучше. Это дает нам возможность наслаждаться каждым мгновением вместе.
Удивительно, как в жизни все может измениться в один момент. Она удивляет нас и преподносит нам испытания, она пугает нас. Но вера, сила и надежда помогут нам все преодолеть. Я хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной.
Марк перенес острый инфаркт миокарда. И я говорю, чтобы вы не верили всему, что пишут в соцсетях. Мы такие же люди, как и вы. Бывают моменты страха и спада. Но сейчас мы вместе. И цените каждую минуту».
Инфаркт миокарда – форма ишемической болезни сердца. Его симптомами могут быть боли в груди, нарастающее чувство страха, одышка и затрудненное дыхание. Человека при первых симптомах нужно усадить и успокоить, далее – сразу вызвать врача.
Медиа не говорят, при каких обстоятельствах Гонсалесу стало плохо. Известно лишь, что сейчас Гонсалес идет на поправку, но все еще находится в больнице. Его здоровью ничего не угрожает.
До этого у Гонсалеса не было проблем с сердцем. Полгода назад он даже сказал: «Чувствую себя намного лучше, чем за все время карьеры. Наверное, я бы мог играть в футбол. Но не буду: я уже принял решение».
Что нужно знать о Марке Гонсалесе:
🏠 После ЦСКА у него было четыре клуба: «Универсидад Католика», «Спорт Ресифи», «Коло-Коло» и тот же «Магальянес».
🏆 В 2016 году вместе со сборной Чили взял свой главный трофей: Кубок Америки.
🚑 После ухода из ЦСКА он говорил: «Я мог бы построить карьеру посильнее, но мне мешали травмы. В частности поэтому я ушел из ЦСКА и уехал из Европы – из-за повреждений я проигрывал конкуренцию».
Смотрим: в ЦСКА он в сумме пролечился 525 дней. После отъезда из России у Гонсалеса было 3 травмы = 70 дней на восстановление.
💨 В Чили Гонсалес рекламировал парфюм от Антонио Бандераса. Гонсалес говорил, что они общаются. Оба подписаны друг на друга в инстаграме.
👟 Завершил карьеру в январе 2020-го – тогда у него истек контракт с чилийским «Магальянесом». Ему было 35 лет.
👏 После завершения карьеры он активно участвовал в благотворительности: помогал сиротам, поддерживал футбольные школы из родного Дурбана.
🤝 Он активно поддерживает детский футбол в Чили.
⚽️ Еще один светлый поступок в жизни Гонсалеса. Недавно чилийское ТВ-шоу вывело его в эфир вместе с мальчиком-мигрантом из Сирии. Тот восхищается Гонсалесом и говорит, что хочет повторить его же карьеру. Гонсалес поболтал с мальчиком, а потом отправил ему немного денег: на форму и оплату футбольной секции.