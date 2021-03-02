Романцев попал в больницу с инфарктом. Перенес операцию и шутит о рекордах: «Лежу под шестью капельницами»

Романцев не жаловался на проблемы со здоровьем. Даже не боялся коронавируса, но соблюдал рекомендации

В октябре 2020 года Романцев рассказывал, что стал меньше курить. До этого он каждый день выкуривал по три пачки сигарет. Сейчас растягивает одну пачку на несколько дней, но окончательно пока не бросил. Когда началась пандемия коронавируса, Романцев соблюдал все меры безопасности. Хотя самого коронавируса не боялся.

Еще в начале пандемии коронавируса Романцев давал интервью «Матч ТВ»: «Гуляю в парке или по набережным, избегаю компаний, в людных местах не появляюсь, тщательно мою руки – режимлю как положено. Но не потому, что боюсь коронавируса, а потому что я законопослушный гражданин и знаю, что такое ответственность».

Олег Романцев давно не работает тренером в футболе, но по-прежнему следит за матчами «Спартака». Поддерживал Тедеско, потому что тот учит русский язык. Сам Тедеско в ответ говорил: «Много о нем читал и разговаривал с людьми, которые работали с ним. Я знаю, как он любит «Спартак», поэтому его слова о команде для меня как религия».