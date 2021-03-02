Романцев попал в больницу с инфарктом. Перенес операцию и шутит о рекордах: «Лежу под шестью капельницами»
Картина состояния Романцева: остается в реанимации, но уже общается с друзьями
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оказался в больнице. Мы подробно рассказывали о его проблемах со здоровьем в этой новости. Краткие тезисы по ситуации:
- Он сам вызвал скорую. Позже перенес операцию.
- Романцев остается в состоянии средней тяжести.
- Романцев дал комментарий РБК. Часть цитаты: «Врач говорит, чудом успели – я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было».
Сейчас сам Романцев говорит, что чувствует себя хорошо. Это подтверждает и «Спартак». Со стороны клуба выступил директор по связям с общественностью Антон Фетисов. Он сказал ТАСС, что клуб окажет Романцеву всю необходимую помощь, если это понадобится. «Спартак» опубликовал в твиттере пост с пожеланием здоровья Романцеву.
Детали о случившемся с Романцевым рассказал его сын. Валентин Романцев сказал в интервью kp.ru: «Да, отец в реанимации. Состояние стабильное, самое страшное позади. Был инфаркт. Сделали шунтирование». Шунтирование – это операция, которая восстанавливает кровоток. Место сужения сосуда обходится с помощью специальных сосудистых протезов.
Романцеву 67 лет. Он связывал проблемы со здоровьем именно с возрастом. Сразу не обратился в больницу, хотя плохое самочувствие было уже три дня. Теперь Романцев общается с журналистами и друзьями. В интервью «СЭ» он поблагодарил друзей и фанатов за предложение помощи. Там сказал, что перенес стентирование. Эта операция легче, чем шунтирование.
Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг собирался вместе с Романцевым на игру «Спартак» – «Краснодар». Она пройдет 7 марта в 19:00. Трахтенберг написал в твиттере, что созвонился с Романцевым. Поход на «Спартак» они отменили, но Романцев уже шутит о новых побитых рекордах: «Лежу под шестью капельницами».
Романцев не жаловался на проблемы со здоровьем. Даже не боялся коронавируса, но соблюдал рекомендации
В октябре 2020 года Романцев рассказывал, что стал меньше курить. До этого он каждый день выкуривал по три пачки сигарет. Сейчас растягивает одну пачку на несколько дней, но окончательно пока не бросил. Когда началась пандемия коронавируса, Романцев соблюдал все меры безопасности. Хотя самого коронавируса не боялся.
Еще в начале пандемии коронавируса Романцев давал интервью «Матч ТВ»: «Гуляю в парке или по набережным, избегаю компаний, в людных местах не появляюсь, тщательно мою руки – режимлю как положено. Но не потому, что боюсь коронавируса, а потому что я законопослушный гражданин и знаю, что такое ответственность».
Олег Романцев давно не работает тренером в футболе, но по-прежнему следит за матчами «Спартака». Поддерживал Тедеско, потому что тот учит русский язык. Сам Тедеско в ответ говорил: «Много о нем читал и разговаривал с людьми, которые работали с ним. Я знаю, как он любит «Спартак», поэтому его слова о команде для меня как религия».