Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам

Второй полуфинал Копы закончился неожиданно: Чили – Перу 0:3, голы Флореса и Йотуна в первом тайме и Герреро во втором.

• Чилийцы считались однозначными фаворитами , коэффициенты были примерно те же, что и на Бразилию против Аргентины днем ранее.

• Статус фаворита сборная Чили подтверждала весь матч – 65%-35% по владению мячом, 19:9 по ударам. Перуанцы забили все, что у них летело в створ – три гола , а их вратарь вытащил семь ударов.

• Интересно, что до этого полуфинала Перу победил Чили лишь дважды в предыдущих 14 матчах. А вничью эти команды и вовсе играли в далеком 2004 году, с тех пор прошло 17 игр, где обязательно кто-то побеждал.

• Герреро забил свой 13-й гол в розыгрышах Кубка Америки и догнал по этому показателю Батистуту. Выше только четыре игрока – Фернандес (Перу), Варела (Уругвай), Зизиньо (Бразилия) и Мендес (Аргентина). Осталось забить пять мячей, чтобы опередить всех.

• Перу сыграет в финале Копы впервые с 1975 года , когда в трех (!) финальных матчах пришлось побеждать Колумбию. У Перу две победы в турнире, у соперника по финалу Бразилии – восемь. Матч состоится 7 июля, в воскресенье.

• Аргентина и Чили, финалисты двух прошлых Кубков Америки, на этот раз встретятся в матче за третье место 6 июля.