Никто не понял удаление Месси. Он просто толкнул соперника плечом, а судья показал красную

В августе 2005 года у Месси в сборной случилась похожая история. Он дебютировал в Аргентине в товарищеском матче с Венгрией. Тогда Месси заменил Лисандро Лопеса на 64-й минуте, а потом почти сразу удалился с поля. Аргентина доигрывала в меньшинстве и все-таки выиграла с таким же счетом 2:1.

Тогда Месси провел на поле всего 43 секунды. Во время ускорения с мячом соперник схватил его за футболку, а Месси отмахнулся в ответ. Судья был рядом с эпизодом, поэтому сразу показал Лео красную карточку. Потом Месси оправдывался и говорил, что судья просто неправильно оценил эпизод.

«Он схватил меня, а я попытался вырваться. Рефери подумал, что я пытаюсь оттолкнуть его. Я сыграл совсем мало, но потом случилось то, что случилось. Все произошло совсем не так, как я мечтал», – рассказывал Месси о своем дебюте.