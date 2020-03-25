Помните индейца с лого чилийского «Коло-Коло»? На самом деле это основатель, который умер от удара в живот на поле

Арельяно изначально боролся, чтобы на эмблеме клуба был индеец. Первый вариант срисовали именно с него

В начале 20-х годов прошлого века клуб «Депортиво Магальянес» разрывался из-за скандалов. Руководство, имея в карманах деньги, не выплачивало вовремя зарплату своим футболистам. Они неоднократно бастовали, врываясь в кабинеты боссов – но этого было недостаточно. Руководители обещали им выплатить долги в ближайшее время и благополучно забивали на свои слова.

В 1925-м это надоело Давиду Арельяно. Он поднял очередной бунт против руководства, подговорил толпу игроков. Боссы быстро подавили этот выпад Арельяно, отчислили его из команды вместе с остальными бунтарями, а оставшимся игрокам пригрозили санкциями, если те провернут что-то подобное.

Арельяно и компания изначально подыскивали варианты в Чили, Аргентине и Бразилии – такой клуб, который бы принял их всех. Но потом они поняли, что это просто невозможно (по некоторым данным, их было от 7 до 10 человек), поэтому они основали собственный клуб – «Коло-Коло». И название, и символика были отсылками к истории Чили. Колоколо был предводителем вождем индейцев мапуче в Арауканской войне. Арельяно бился на размещении изображения Колоколо на эмблеме. Но в руководстве его не поддержали. Поэтому первый логотип выглядел так (щит с полосой):