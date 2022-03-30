Парагвай

Paraguay
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Гильермо Скелотто
Г. Скелотто
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Антони Сильва А. Сильва 		Вра 38 11 0 0 0 0
6
Хуниор Алонсо Х. Алонсо 		Защ 29 10 0 0 6 0
4
Фабиан Бальбуэна Ф. Бальбуэна 		Защ 30 8 0 0 2 0
10
Мигель Альмирон М. Альмирон 		Пол 28 8 1 0 2 0
8
Ричард Санчес Р. Санчес 		Пол 26 8 0 1 0 0
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Ближайшие матчи
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
-:-
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Перу
-
Парагвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
-:-
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Перу
-
Парагвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
-:-
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Перу
-
Парагвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
-:-
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Перу
-
Парагвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
-:-
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Перу
-
Парагвай
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
7
Колумбия
835 159 416 260 837:988 893
8
Боливия
835 208 156 471 1196:1831 780
9
Парагвай
835 105 364 366 471:1201 679
10
Венесуэла
835 156 52 627 728:1565 520
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Результаты
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
2 : 0
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Перу
2
Парагвай
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Перу
2 : 0
Парагвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Перу
2
Парагвай
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
25.03.2022 25 марта 2022 пт 2:30
Парагвай
3 : 1
Эквадор
25.03.2022 25 марта 2022 пт 2:30
17 тур
Парагвай
3
Эквадор
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 17 тур
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 3:30
Бразилия
4 : 0
Парагвай
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 3:30
16 тур
Бразилия
4
Парагвай
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 3:30
Бразилия
4 : 0
Парагвай
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 3:30
16 тур
Бразилия
4
Парагвай
0
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
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