Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Антони Сильва А. Сильва
|Вра
|38
|11
|0
|0
|0
|0
|
6Хуниор Алонсо Х. Алонсо
|Защ
|29
|10
|0
|0
|6
|0
|
4Фабиан Бальбуэна Ф. Бальбуэна
|Защ
|30
|8
|0
|0
|2
|0
|
10Мигель Альмирон М. Альмирон
|Пол
|28
|8
|1
|0
|2
|0
|
8Ричард Санчес Р. Санчес
|Пол
|26
|8
|0
|1
|0
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
7
|835
|159
|416
|260
|837:988
|893
|
8
|835
|208
|156
|471
|1196:1831
|780
|
9
|835
|105
|364
|366
|471:1201
|679
|
10
|835
|156
|52
|627
|728:1565
|520
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