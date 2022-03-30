Чили - Уругвай: 30 марта 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Чили
0:2

Чили - Уругвай: 30 марта 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Уругвай
Суарес 79
Вальверде 90
Отбор ЧМ. Южная Америка, 18 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,
30 марта 2022, 2:30 МСК
30.03.2022, 2:30 МСК
среда
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События

Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ! 0:2
Федерико Вальверде
Замена
Жан Менезес
Артуро Видаль
81'
Замена
Ronnie Fernández
Бен Бреретон
80'
79'
ГОЛ! 0:1
Луис Суарес
74'
Замена
Мануэль Угарте
Лукас Торрейра
74'
Замена
Максимилиано Гомес
Родриго Бентанкур
74'
Замена
Дамиан Суарес
Диего Росси
Замена
Диего Вальдес
Эрик Пульгар
67'
64'
Замена
Джорджиан Де Арраскаэта
Николас де ла Крус
64'
Желтая карточка
Родриго Бентанкур
Желтая карточка
Гари Медель
63'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Бенхамин Кушчевич
36'
29'
Замена
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Начало матча

Прошлые матчи

30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
0 : 2
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
0
Уругвай
2
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
0 : 2
Уругвай
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Чили
0
Уругвай
2
22.06.2021 22 июня 2021 вт 0:01
Уругвай
1 : 1
Чили
22.06.2021 22 июня 2021 вт 0:01
Уругвай
1
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 1:45
Уругвай
2
Чили
1

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