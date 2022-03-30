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мин
23
Кортес
Брайан Кортес
90
2
Суасо
Габриэль Суасо
90
5
Кушчевич
Бенхамин Кушчевич
90
4
Исла
Маурисио Исла
90
17
Медель
Гари Медель
90
13
Пульгар
Эрик Пульгар
90
8
Видаль
Артуро Видаль
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
15
Монтесинос
Хоакин Монтесинос
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
22
Бреретон
Бен Бреретон
90
Запасные
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
мин
12
Рочет
Серхио Рочет
90
17
Винья
Матиас Винья
90
3
Годин
Диего Годин
90
19
Коатес
Себастьян Коатес
90
4
Араухо
Рональд Араухо
90
8
Росси
Диего Росси
90
14
Торрейра
Лукас Торрейра
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90'
90
6
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
7
де ла Крус
Николас де ла Крус
90
21
Кавани
Эдинсон Кавани
90
Запасные
Главный тренер
Оскар Табарес
События
Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ! 0:2
Замена
81'
Замена
80'
79'
ГОЛ! 0:1
74'
Замена
74'
74'
Замена
Замена
67'
64'
64'
Желтая карточка
Желтая карточка
63'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
36'
29'
Замена
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