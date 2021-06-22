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Кубок Америки
Уругвай VS Чили
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Уругвай - Чили: 22 июня 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Уругвай
1:1
Уругвай - Чили: 22 июня 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Чили
Кубок Америки, 3 тур
Кубок Америки,
3 тур
22 июня 2021, 0:01 МСК
22.06.2021, 0:01 МСК
вторник
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События
Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
22.06.2021
22 июня 2021
вт
0:01
Уругвай
1 : 1
Чили
22.06.2021
22 июня 2021
вт
0:01
Уругвай
1
Чили
1
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
1:45
Уругвай
2 : 1
Чили
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
1:45
Уругвай
2
Чили
1
Новости
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Новости матча
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Месси и Суарес догнали Роналдо по голам за сборные
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09 октября 2020, 10:24
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04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48