Кубок Америки
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Материалы
Месси помог достать вакцины от коронавируса для всех игроков Кубка Америки. Вы удивитесь, но у этой акции много критиков
#Кубок Америки
03 июня, 22:00
Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
#Лионель Месси
31 мая, 17:00
Кубок Америки экстренно перешел в Бразилию – за две недели до старта. Колумбия потеряла турнир из-за протестов, за ней Аргентина – из-за вируса
#Кубок Америки
31 мая, 15:35
Как звезды «ПСЖ» играли в больших финалах
#ПСЖ
19 августа 2020, 01:51
Помните кадр с пузатым Суаресом? Это бред. На самом деле он похудел
#Луис Суарес
10 июля 2019, 13:00
Никто не знал Эвертона до Кубка Америки. Теперь это новый герой
#Эвертон Соарес
08 июля 2019, 02:45
Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился
#Габриэл Жезус
08 июля 2019, 00:57
Теперь у Месси война с южноамериканскими судьями
#Лионель Месси
07 июля 2019, 14:45
Никто не понял удаление Месси. Он просто толкнул соперника плечом, а судья показал красную
#Лионель Месси
07 июля 2019, 00:25
Хочется в 36 лет быть таким же огненным, как Дани Алвес
#Дани Алвес
03 июля 2019, 11:38
Невыносимо жаль Месси. Аргентина была прекрасна, но она снова без трофея
#Кубок Америки
03 июля 2019, 05:19
Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита
#Кубок Америки
29 июня 2019, 04:40
Впервые главная фигура Бразилии – вратарь. Цифры Алиссона просто сносят
#Алиссон
02 июля 2019, 14:50
Безумный гол Мартинеса на Кубке Америки. Подставил пятку, мяч залетел вратарю между ног
#Лаутаро Мартинес
29 июня 2019, 01:00
Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой
#Лионель Месси
29 июня 2019, 00:07
Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
#Роберто Фирмино
23 июня 2019, 02:15
Вы точно проникнитесь Ришарлисоном здесь: он радуется сборной с семьей и празднует голы танцем голубя
#Ришарлисон
22 июня 2019, 20:43
Как выключать топ-форварда из игры. Защитник Уругвая достал Фалькао вопросами о машинах и цветах флага
#Кубок Америки
20 июня 2019, 19:50
Кошмар Аргентины продолжается. Теперь последнее место и ноль голов с игры
#Кубок Америки
20 июня 2019, 10:13
Заметили, что Кубок Америки невозможно смотреть? Организация – беда
#Кубок Америки
17 июня 2019, 11:35
Главный тренер Уругвая не может ходить, но до сих пор работает. Ему 72, и он легенда
#Оскар Табарес
15 июня 2019, 14:39
Месси проиграл 8 турниров с Аргентиной. Половину из них – в финалах
#Лионель Месси
15 июня 2019, 12:53
Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
#Кубок Америки
14 июня 2019, 23:23
Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
#Кубок Америки
13 июня 2019, 20:32
Нам безумно жаль Неймара. В «ПСЖ» у него рушится карьера
#Неймар
07 июня 2019, 20:35