Как звезды «ПСЖ» играли в больших финалах
«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В полуфинале он обыграл «Лейпциг» (3:0), а в решающем матче зарубится с победителем пары «Лион» – «Бавария».
В этой ситуации для «ПСЖ» важен каждый опыт игры в больших кубковых финалах (ЛЧ, ЛЕ, ЧМ, ЧЕ, Кубок Америки и ОИ). Разбираем, как его звезды играли в таких встречах:
1. Маркиньос. Он взял Кубок Америки в 2019-м: дошел с Бразилией до финала, где грохнул Перу (3:1). Еще один памятный трофей Маркиньоса – победа на Олимпийских играх-2016. Тогда Бразилия обыграла Германию по пенальти, а он реализовал свою попытку.
2. Преснель Кимпембе. Финал ЧМ-2018 для Франции получился таким: 😀. Для Кимпембе – таким: 😔. Он весь матч просидел на лавке, зато поднял кубок и получил медаль.
3. Килиан Мбаппе. А вот он в финале чемпионата мира с Хорватией в 2018-м забил гол. Полезный навык в решающих матчах.
4. Анхель Ди Мария:
- В финале ЛЧ в сезоне-2013/14 был на поле, но не забивал. Зато «Реал» обыграл «Атлетико» – 4:1.
- На момент ОИ-2008 ему было всего 20 лет, а он уже забил в финале в ворота Нигерии и стал олимпийским чемпионом.
- В финале ЧМ-2014 Германия обыграла Аргентину. А Ди Мария следил за этим со скамейки – злой, расстроенный и травмированный.
5. Кейлор Навас. Вот у него полно опыта в Лиге чемпионов. Три финала с «Реалом»: три победы, три матча в основе и всего три пропущенных гола.
Правда, пока что не ясно: помешает ли травма сыграть в его четвертом финале или нет.
6. Тиаго Силва. Кубок Америки-2019 и Кубок конфедераций-2013 получились для него удачными: он победил в двух финалах. А в решающем матче с Мексикой на ОИ-2012 ни он, ни его Бразилия не показали лучшую игру (и проиграли).
7. Идрисса Гуйе. Финал Кубка Африки-2019 был единственным большим кубковым матчем в его карьере. Но там он проиграл.
8. Неймар.
Удачные матчи:
✅ Финал Кубка Либертадорес-2011. В ответном матче забил гол «Пеньяролю».
✅ Финал Лиги чемпионов-2014/15. «Ювентус» тогда получил от него гол на 97-й минуте.
✅ В финале клубного ЧМ-2015 играл, но не забивал.
✅ В финале ОИ-2016 забил Германии в основное время, а потом реализовал решающий пенальти в серии и сделал Бразилию олимпийской чемпионкой.
Проигранных больших финалов у него нет.
9. Андер Эррера. Он добирался с «Атлетиком» до финала ЛЕ в 2012-м, где разгромно проиграл «Атлетико» (0:3). Второй шанс взять трофей у него появился в 2017-м, когда он играл за «Манчестер Юнайтед»: провел 90 минут в матче с «Аяксом» и помог «МЮ» победить – 2:0.
10. Юлиан Дракслер. Весь финал ЧМ-2014 просидел в запасе, но зато чемпион мира. В финале Кубка конфедераций-2017 играл с капитанской повязкой и снова победил.
11. Серхио Рико. Застал триумф «Севильи» в Лиге Европы и дважды победил. В сезоне-2014/15 вышел в основе матча с «Днепром» и пропустил два мяча. В следующем году уже смотрел финал со скамейки запасных.