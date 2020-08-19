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#ПСЖ #Футбол #Лига чемпионов #Неймар #Килиан Мбаппе #Кубок Америки #Анхель Ди Мария #Маркиньос #Тиаго Силва #Серхио Рико #Андер Эррера #Идрисса Гуйе #Кейлор Навас #Преснель Кимпембе #ЧМ-2014 #Юлиан Дракслер

Как звезды «ПСЖ» играли в больших финалах

19 августа, 01:51
Илья Егоров

imago sportfotodienst/Global Look Press

«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В полуфинале он обыграл «Лейпциг» (3:0), а в решающем матче зарубится с победителем пары «Лион» – «Бавария».

В этой ситуации для «ПСЖ» важен каждый опыт игры в больших кубковых финалах (ЛЧ, ЛЕ, ЧМ, ЧЕ, Кубок Америки и ОИ). Разбираем, как его звезды играли в таких встречах:

1. Маркиньос. Он взял Кубок Америки в 2019-м: дошел с Бразилией до финала, где грохнул Перу (3:1). Еще один памятный трофей Маркиньоса – победа на Олимпийских играх-2016. Тогда Бразилия обыграла Германию по пенальти, а он реализовал свою попытку.

2. Преснель Кимпембе. Финал ЧМ-2018 для Франции получился таким: 😀. Для Кимпембе – таким: 😔. Он весь матч просидел на лавке, зато поднял кубок и получил медаль.

imago-images.de/Global Look Press

3. Килиан Мбаппе. А вот он в финале чемпионата мира с Хорватией в 2018-м забил гол. Полезный навык в решающих матчах.

4. Анхель Ди Мария:

  • В финале ЛЧ в сезоне-2013/14 был на поле, но не забивал. Зато «Реал» обыграл «Атлетико» – 4:1.
  • На момент ОИ-2008 ему было всего 20 лет, а он уже забил в финале в ворота Нигерии и стал олимпийским чемпионом.
  • В финале ЧМ-2014 Германия обыграла Аргентину. А Ди Мария следил за этим со скамейки – злой, расстроенный и травмированный.

5. Кейлор Навас. Вот у него полно опыта в Лиге чемпионов. Три финала с «Реалом»: три победы, три матча в основе и всего три пропущенных гола.

Правда, пока что не ясно: помешает ли травма сыграть в его четвертом финале или нет.

6. Тиаго Силва. Кубок Америки-2019 и Кубок конфедераций-2013 получились для него удачными: он победил в двух финалах. А в решающем матче с Мексикой на ОИ-2012 ни он, ни его Бразилия не показали лучшую игру (и проиграли).

ZUMAPRESS/Global Look Press

7. Идрисса Гуйе. Финал Кубка Африки-2019 был единственным большим кубковым матчем в его карьере. Но там он проиграл.

8. Неймар.

Удачные матчи:

✅ Финал Кубка Либертадорес-2011. В ответном матче забил гол «Пеньяролю».

✅ Финал Лиги чемпионов-2014/15. «Ювентус» тогда получил от него гол на 97-й минуте.

✅ В финале клубного ЧМ-2015 играл, но не забивал.

✅ В финале ОИ-2016 забил Германии в основное время, а потом реализовал решающий пенальти в серии и сделал Бразилию олимпийской чемпионкой.

Проигранных больших финалов у него нет.

imago sportfotodienst/Global Look Press

9. Андер Эррера. Он добирался с «Атлетиком» до финала ЛЕ в 2012-м, где разгромно проиграл «Атлетико» (0:3). Второй шанс взять трофей у него появился в 2017-м, когда он играл за «Манчестер Юнайтед»: провел 90 минут в матче с «Аяксом» и помог «МЮ» победить – 2:0.

10. Юлиан Дракслер. Весь финал ЧМ-2014 просидел в запасе, но зато чемпион мира. В финале Кубка конфедераций-2017 играл с капитанской повязкой и снова победил.

11. Серхио Рико. Застал триумф «Севильи» в Лиге Европы и дважды победил. В сезоне-2014/15 вышел в основе матча с «Днепром» и пропустил два мяча. В следующем году уже смотрел финал со скамейки запасных.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Герои этого «ПСЖ»:
Неймар – маньяк причесок: носит любые стрижки, запрещает трогать волосы, платит одному стилисту 2000 евро в месяц
«Мечты не стоят дорого. Мечтать можно бесплатно». Мбаппе написал письмо о своем пути для всех молодых пацанов
Ди Мария – это страдание. Работал в шахте, голодал и колол обезбол на чемпионате мира
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#Неймар
#Килиан Мбаппе
#Кубок Америки
#Анхель Ди Мария
#Маркиньос
#Тиаго Силва
#Серхио Рико
#Андер Эррера
#Идрисса Гуйе
#Кейлор Навас
#Преснель Кимпембе
#ЧМ-2014
#Юлиан Дракслер