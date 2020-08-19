Как звезды «ПСЖ» играли в больших финалах

«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В полуфинале он обыграл «Лейпциг» (3:0), а в решающем матче зарубится с победителем пары «Лион» – «Бавария».

В этой ситуации для «ПСЖ» важен каждый опыт игры в больших кубковых финалах (ЛЧ, ЛЕ, ЧМ, ЧЕ, Кубок Америки и ОИ). Разбираем, как его звезды играли в таких встречах:

1. Маркиньос. Он взял Кубок Америки в 2019-м: дошел с Бразилией до финала, где грохнул Перу (3:1). Еще один памятный трофей Маркиньоса – победа на Олимпийских играх-2016. Тогда Бразилия обыграла Германию по пенальти, а он реализовал свою попытку.

2. Преснель Кимпембе. Финал ЧМ-2018 для Франции получился таким: 😀. Для Кимпембе – таким: 😔. Он весь матч просидел на лавке, зато поднял кубок и получил медаль.