Почему победа Италии на Евро важна для истории футбола

Футбол стал слишком прагматичным. Естественно, ведь с каждым годом в нем все больше денег, а вес результата повышается. Давление индустрии и развитие аналитики делают игру более механизированной. Теперь синхронность и физика > талант и техника.

Даже на примере лучших клубов последнего сезона − «Ман Сити» и «Челси». Гвардиола и Тухель базово ассоциируются с атакующим футболом, но в этом сезоне их команды дико прагматичны. «Сити» с отрывом в АПЛ допустил меньше всех моментов, высушивая матчи холодным владением. Тухель перевернул «Челси» и взял Лигу чемпионов, но пользовался тем же приемом – прагматичной обороной с помощью владения. Финал между ними вы видели – это вряд ли было увлекательно.

За 19 часов до финала Евро-2020 проходил другой континентальный – Кубка Америки. Аргентина – Бразилия. Вывеска с четким вкусовым ощущением: финты, много голов, постоянные атаки и самые техничные люди на свете. Что было на деле: скучнейший матч, 41 фол, четыре удара в створ, один гол.