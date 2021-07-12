Почему победа Италии на Евро важна для истории футбола
Футбол стал слишком прагматичным. Естественно, ведь с каждым годом в нем все больше денег, а вес результата повышается. Давление индустрии и развитие аналитики делают игру более механизированной. Теперь синхронность и физика > талант и техника.
Даже на примере лучших клубов последнего сезона − «Ман Сити» и «Челси». Гвардиола и Тухель базово ассоциируются с атакующим футболом, но в этом сезоне их команды дико прагматичны. «Сити» с отрывом в АПЛ допустил меньше всех моментов, высушивая матчи холодным владением. Тухель перевернул «Челси» и взял Лигу чемпионов, но пользовался тем же приемом – прагматичной обороной с помощью владения. Финал между ними вы видели – это вряд ли было увлекательно.
За 19 часов до финала Евро-2020 проходил другой континентальный – Кубка Америки. Аргентина – Бразилия. Вывеска с четким вкусовым ощущением: финты, много голов, постоянные атаки и самые техничные люди на свете. Что было на деле: скучнейший матч, 41 фол, четыре удара в створ, один гол.
Закономерно, что самой обсуждаемой сборной на Евро стала Англия – олицетворение нового прагматизма. Мы писали об этом отдельно, но если коротко: тактика англичан – минимизировать хаос, не рискуя. Поставить все на результат, обрезав зрелищность. Короче, футбольный цинизм в пользу результата. Поэтому зрители всех стран ей так противились.
И главным антагонистом англичан на турнире стала Италия. Это забавно, потому что как раз Италия – исторический символ футбольного прагматизма и расчетливости. Катеначчо, Матерацци, все дела. Но именно сейчас, когда даже бразильцы и Гвардиола стали расчетливыми, судьба с хитрым прищуром вдруг дала Италии роль спасителя романтизма. Почему вдруг Италия заиграла весело, мы тоже рассказывали. Если вкратце: в итальянский футбол пришел тренд на атакующую игру, символом которого стал Маурицио Сарри. Он никогда не работал в сборной, но эта сборная – очень похожая копия его «Наполи».
Красиво, что Италия и Англия сыграли в финале. И каждая в своем стиле. Англия забила на второй минуте и остальные 132 практически не атаковала. Италия атаковала (или пыталась) почти всю игру. И создала в четыре раза больше моментов, чем Англия.
Победила Италия. В серии пенальти – отчасти рулетке. Но победила. И это очень хорошо для нас – зрителей футбола. Потому что мы включаем матчи, чтобы видеть творчество. Обводки и смелость, пасы вперед, движение в штрафной, созданные моменты, голы. Красоту. И все это победило на Евро. Значит − это задаст тренды. Важно, что такая Италия появилась именно сейчас, а не даже год или два назад. Она сверкнула в момент, когда прагматики набрали критическую массу влияния и по сути уже контролировали все вокруг.
Теперь есть шанс, что появятся команды, вдохновленные уже такой Италией, а не такими Аргентиной, «Челси» или Англией.
Хотя команды, вдохновленные Англией, неминуемо размножатся. Но вдохновляющиеся этой Англией где-то да точно будут помнить, что та проиграла. Расчетливо-осторожная, проиграла. А смелая – победила.
Аминь.